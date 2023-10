Église de L’Isle-Verte : un périmètre de sécurité mis en place

Un périmètre de sécurité et de prévention a été mis en place autour du parvis de l’église de La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste à L’Isle-Verte le 30 septembre. Le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec en a fait la demande à la suite d’un constat effectué par un architecte au printemps dernier.

La présidente du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, Suzanne Marquis, explique que les briques du clocher sont en ventre de bœuf, c’est-à-dire qu’un pan de la surface extérieure gonfle. Elle souligne que les pierres du bâtiment avancent un peu au-delà des portes centrales.

Cette situation peut éventuellement mener à la tombée de briques. À ce jour, du mortier et une plaque de métal ont déjà chuté de la structure.

Le clocher s’est davantage dégradé cet été avec les pluies abondantes qui ont fait rage dans la région, selon la présidente. «On le sait depuis de nombreuses années que le clocher a des problèmes», partage-t-elle. Un état de santé de l’église a été réalisé en 2013. Faute de budget, les travaux conseillés consistant à démonter et à remonter le clocher brique par brique n’ont pas été faits. Ces derniers étaient évalués à 2M $.

Indiquons que le clocher actuel a été construit en 1890. L’ancien se trouvait sur le faîte, soit le toit du bâtiment. Mme Maquis raconte que les grands vents auraient mené à une dégradation plus rapide de cette structure. «Donc ils en ont construit un nouveau. On voit que ce n’est pas la même pierre que l’église», mentionne-t-elle.

Une équipe d’architectes et d’ingénieurs devrait se rendre sur les lieux au cours des prochaines semaines, partage Suzanne Marquis. Elle informe que les barrières seront installées pendant un certain temps, enfin, jusqu’à ce que des travaux soient effectués. «C’est nous, la Fabrique, qui sommes responsables si jamais il y avait quelqu’un qui était blessé, confie-t-elle. Et ce n’est pas demain que ça va se régler…».

CHAUFFÉE CET HIVER?

Pour le moment, l’église de L’Isle-Verte ne sera pas chauffée cet hiver. Le conseil de fabrique a prévu fermer l’édifice pour la saison hivernale le 1er novembre. Il envisage cependant de repousser cette date butoir au 24 décembre afin de permettre la messe de Noël. «Tout dépendra de la température», dit Mme Marquis.

Le conseil n’a que 9 000 $ dans ses coffres pour assurer le chauffage, alors qu’environ 30 000 $ sont nécessaires. La Municipalité n’a pas voulu contribuer à nouveau et la Fabrique ne souhaite pas resolliciter la population pour la même situation. «On l’a fait une fois, puis on ne veut pas le refaire cette année», assure-t-elle.

Mentionnons que la fabrique a obtenu la confirmation que l’église a été retenue pour faire partie d’une étude concernant une transformation partielle du bâtiment par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Il s’agit d’un premier volet.

Pour la réalisation de l’étude, la Municipalité accordera un montant de 15 000 $ à la fabrique. Un montant proviendra aussi du Conseil du patrimoine religieux, mais la hauteur de cette participation reste à confirmer, d’après Suzanne Marquis.

À la suite de ces démarches, il faudra attendre de voir si l’église s’est classée pour le second volet afin de changer en partie la vocation intérieure de l’église.