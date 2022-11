L’église de L’Isle-Verte sera chauffée jusqu’au 31 décembre

Le chauffage de l’église de L’Isle-Verte est assuré jusqu’au 31 décembre, à la suite de mobilisation de gens d’affaires et de la communauté. La nouvelle a été annoncée aux paroissiens le 27 novembre lors de la messe tenue à l’église de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste.

Stéphane Ouellet de Litière Ouellet, Alexandre Côté de Cotech et XMetal et Sandra St-Jean du Marché des Iles de L’Isle-Verte ont manifesté leur intention de s’impliquer pour la sauvegarde de l’église, confirme la marguillère de la Fabrique de Saint-Jean-Baptiste, Suzanne Marquis. D’autres dons de paroissiens et de citoyens de L’Isle-Verte ont aussi été reçus.

«Notre plan, après notre réunion de jeudi, c’était de fermer l’église. Nous avons reçu des appels vendredi et samedi de gens qui nous disaient qu’il ne fallait pas la fermer, qu’elle allait se détériorer», résume Mme Marquis.

Pour le moment, l’église sera chauffée jusqu’au 31 décembre. L’adoption du budget de l’an prochain pour le conseil municipal pourrait permettre de dégager des fonds supplémentaires afin d’assurer le chauffage de l’église. «En 2023, il faudra aller chercher un projet payant pour l’église. Une funérailles par mois et des messes pour les défunts, ce n’est pas ça qui amène de l’eau au moulin», explique Suzanne Marquis.

Une problématique avec le chauffage biénergie, constatée au cours de la dernière semaine, sera réparée au cours des prochains jours. Selon Mme Marquis, cela pourrait expliquer la consommation plus élevée d’huile du système de chauffage. Une surveillance plus étroite sera réalisée.

L’an dernier, les frais de chauffage de 27 000 $ avaient été payés par la Municipalité de L’Isle-Verte. L’église de La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste est classée au registre des monuments patrimoniaux par le ministère de la Culture et des Communications depuis 2015. Les travaux de construction de cette église ont débuté en 1846 et elle a été inaugurée en octobre 1855.

