Contrat octroyé pour la piste à vague modulaire de Saint-Antonin

Le propriétaire du Marché Desbiens et fils de Cacouna, Luc Hallé, a annoncé la mise en vente de son commerce via les réseaux sociaux, ce 22 aout. Les témoignages se sont vite accumulés sous la publication partagée plus d’un millier de fois. «Les gens y tiennent. Les commentaires que je vois [sur Facebook], que j’entends et que j’ai ...