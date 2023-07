Une subvention bonifiée pour le centre sportif de Saint-Antonin 

La Ville de Saint-Antonin obtiendra une aide financière plus importante des gouvernements de Québec et Ottawa pour la réalisation de son nouveau centre sportif et de sa patinoire couverte. Le maire Michel Nadeau a confirmé qu’une bonification de 778 165 $ leur a récemment été accordée.

L’administration municipale a reçu la bonne nouvelle à la fin juin, confirmée par une missive du bureau de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest. Avec l’ajout de la nouvelle somme, Saint-Antonin compte donc maintenant un montant de 3 372 049 $ en subventions.

«C’est très positif, une excellente nouvelle», s’est réjoui le maire de Saint-Antonin, le 12 juillet.

L’automne dernier, devant une importante hausse des couts de réalisation, M. Nadeau avait dit publiquement que la Ville allait interpeler les instances gouvernementales afin d’obtenir plus d’argent.

Il estimait alors que la subvention devait être révisée pour «refléter une meilleure distribution des couts avec les citoyens» dans un contexte de hausse des couts de construction. Ses doléances ont vraisemblablement été écoutées.

«On veut toujours essayer d’aller chercher le plus possible pour nos citoyens», a-t-il rappelé mercredi. «On voit la lumière au bout du tunnel, mais on avance maintenant avec d’autres plans pour aller chercher encore plus d’argent. On continue.»

Évalué à environ 3,9 M$ au tout début du processus (2020), puis à près de 4,6 M$ à la fin 2021, le projet de Saint-Antonin nécessitera finalement beaucoup plus d’investissements. La facture projetée pourrait s’élever à 7,2 M$, avant les taxes, pour un total de plus de 8 M$, soit le double de la somme initiale.

C’est pourquoi Saint-Antonin n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier. Si la somme de 3,37 M$ est «très appréciée», on souhaite s’assurer de tourner toutes les pierres afin que la Ville et ses citoyens paient le prix le plus juste possible.

«On travaille pour une autre subvention, complémentaire à celle-là. On essaie de voir si on est éligibles [à d’autres programmes] pour monter encore un peu la part du gouvernement dans le projet», a soutenu Michel Nadeau, précisant que tout sera prêt pour lancer le processus d’appel d’offres quand le montage financier sera ficelé.

Le maire est impatient d’aller de l’avant dans ce dossier, mais il souhaite faire les choses dans l’ordre. Entre temps, il s’est dit très heureux de la réaction positive des citoyens à la présentation des nouvelles esquisses de l’Atelier Guy Architectes en mai.

«On marche vraiment sur du concret», a-t-il dit, enthousiaste.

PISTE À VAGUE MODULAIRE

Comme une bonne nouvelle vient rarement seule, la Ville de Saint-Antonin a aussi annoncé avoir reçu un peu plus de 21 000 $ supplémentaires pour la construction d’une piste à vague modulaire communément appelée «pumptrack».

La Ville avait déjà en poche une aide financière de 84 409,05 $, accordée dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE). La somme totale s’élève donc désormais à environ 105 000 $.

La Ville de Saint-Antonin a récemment lancé un appel d’offres pour ce projet. La «pumptrack» se situera au Centre communautaire Michel-Desrosiers (CCMD) à la place du terrain de soccer actuel (qui sera déplacé). Les travaux sont prévus entre le 1er et le 15 septembre.