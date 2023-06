Vers une deuxième piste de «pumptrack» dans la région

La Ville de Saint-Antonin a publié un appel d’offres dans l’édition papier du journal Info Dimanche ce 21 juin pour la construction d’une piste à vague modulaire communément appelée «pumptrack». Après un an d’attente, les citoyens, jeunes et moins jeunes, pourront se défouler sur la piste dès l’automne.

Au départ, la piste à bosses devait être réalisée en 2022. Par changement de personnel et par manque de temps et de main-d’œuvre, le projet a été repoussé.

La directrice générale, Nancy Dubé, indique qu’aide financière de 84 409,05 $ a été accordée dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) durant la COVID-19. «C’est tombé entre deux chaises. J’ai réussi à faire reporter la date de la subvention à cette année et maintenant, on la fait», explique-t-elle.

La «pumptrack» se situera au Centre communautaire Michel-Desrosiers (CCMD) à la place du terrain de soccer actuel. Puisque ce dernier doit être déplacé, un nouvel endroit lui sera accordé au CCMD.

Les travaux sont prévus entre le 1er et le 15 septembre afin de ne pas déranger la saison de soccer qui se termine en aout. La livraison attendue pour la piste à vague modulaire est donc à la fin de l’été ou au début de l’automne.

Mme Dubé n’a pas souhaité dévoiler l’estimation des couts en raison de l’appel d’offres en cours. Cependant, une somme de 126 000 $ a été budgétée dans le Plan triennal d’immobilisations (PTI) de la Ville.

L’appel d’offres se terminera le 10 juillet à 11 h.

SAINT-MODESTE

Rappelons que Saint-Modeste avait lancé un appel d’offres pour le même type d’infrastructure en 2022. La Municipalité espérait une ouverture pour le mois de juin 2023.

Rejoint par Info Dimanche le 22 juin, le maire de la municipalité, Louis-Marie Bastille, a confirmé que la piste de pumptrack a été terminée dans les environs du 8 juin. «Il y a déjà des jeunes qui l’ont utilisée durant les fins de semaine», confie l’élu, se réjouissant déjà de sa popularité.

Il ne reste que la pelouse à pousser sur les côtés. La compagnie qui a réalisé les travaux, Tessier Récréo-Parc, en collaboration avec VéloSolutions, doit revenir dans la semaine du 25 juin afin d’effectuer le traçage sur l’asphalte pour indiquer la bonne voie aux usagers.

Un investissement de près de 230 000 $ a été nécessaire pour la réalisation de la piste à vague modulaire. La majeure partie sera payée grâce au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. Lors de l’inauguration qui aura lieu le 2 septembre dans le cadre de la première compétition, des partenaires qui ont aussi participé financièrement au projet seront dévoilés.

Certifiée par VeloSolutions, fondateur et organisateur de l'UCI Pump Track World Championships, la piste à bosses de Saint-Modeste pourra accueillir des compétitions régionales, provinciales et même nationales.

Selon Louis-Marie Bastille, l’entreprise qui a réalisé la construction a partagé que la piste était l’une des plus grandes au Québec. «Ce qui a de plaisant, c’est qu’on essaie de donner plusieurs possibilités de loisirs à nos habitants, mais on essaie d’avoir des choses qui sont différentes et complémentaires de ce qui peut avoir dans d’autres municipalités», confie le maire.

Dans les deux prochaines années, la municipalité espère réaliser sa piste de planche à roulettes et la relier à la piste de pumptrack.