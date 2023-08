Des travaux de pavage irritent à Rivière-du-Loup

Dans les derniers jours, des travaux de pavage réalisés à Rivière-du-Loup ont irrité les automobilistes. Deux voies majeures du circuit routier de la ville, le boulevard de l'Hôtel de Ville et la rue Fraser, ont subi des réparations simultanément, causant de la congestion… et de la grogne chez les conducteurs.

Plusieurs personnes ont partagé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Elles se demandaient si les travaux sur ces deux axes majeurs étaient une blague, elles indiquaient que la Ville avait manqué son coup pour cette portion des travaux et que l’organisation manquait pour une circulation moins congestionnée.

Questionnée sur le sujet, la conseillère aux communications à la Ville de Rivière-du-Loup, Karine Plourde, a souligné que de nombreux efforts ont été faits pour réduire l’impact sur les conducteurs. Par exemple, la période touristique a été évitée. Les travaux devaient aussi être réalisés un à la suite de l’autre.

Cependant, plusieurs facteurs hors du contrôle de la Ville et de l’entrepreneur ont contribué à la situation problématique de ce 16 aout. Pendant une bonne partie de la journée, après la fermeture d’une voie sur le boulevard de l'Hôtel de Ville à l’intersection de la rue des Cerisiers, les voitures se sont vite accumulées sur cet axe routier important. La filée d’automobiles s’échelonnait jusqu’à la rue des Sorbiers. Et la situation n’était pas bien différente sur la rue des Cerisiers en direction de la rue Fraser et à leur intersection.

Depuis le début des travaux, la météo a contraint le fournisseur dans la réalisation du pavage des routes touchées. Ayant seulement de courtes fenêtres favorables à l’exécution des travaux, les chantiers du boulevard de l'Hôtel de Ville et la rue Fraser se sont chevauchés, à la place d’être effectués l’un après l’autre, a raconté Mme Plourde.

Les secteurs les plus rapprochés ont été joints dans la même période afin de respecter les couts et l’horaire de l’entrepreneur. La conseillère rappelle qu’un certain nombre de chantiers ont été sélectionnés pour un resurfaçage cet été, en raison d’une restriction dans le budget. Ainsi, des portions de routes plus achalandées qui avaient besoin d’un peu d’amour ont eu préséance sur un plus gros chantier ou des routes secondaires.

En effectuant le pavage de la sorte, l’impact sur le flux de circulation est moins marqué, soutient-elle. La Ville essaie d’être accommodante le plus possible pour les usagers de la route, selon Mme Plourde. Elle mentionne qu’en raison de la température et pour éviter une entrave trop longue aux automobilistes, le chantier sur le chemin des Raymond a été retardé.

RESPECT DE LA SIGNALISATION

La situation du 16 aout aurait pu être atténuée, d’après Karine Plourde, si la signalisation avait été mieux respectée. Bien que le problème ait été multifactoriel, le non-respect des panneaux indicatifs a augmenté la pression routière dans les secteurs concernés… et causé une recrudescence de comportements impatients et irrespectueux autant envers les travailleurs que les autres automobilistes.

«Quand il est question d’une circulation locale seulement, la route est fermée», clame la conseillère. Les seules personnes pouvant y circuler sont celles qui doivent se rendre dans l’un des commerces ou résidences situés entre le blocage de la rue et l’entrave. Ce moyen permet d’accommoder les entreprises et citoyens dans le secteur, explique-t-elle. Mais pour continuer d’employer cette méthode, elle doit être respectée.

Notons que l’entrave sur la rue Fraser est maintenant terminée, mais celle sur le boulevard de l'Hôtel de Ville est toujours en vigueur. Pour avoir de belles rues, un certain ralentissement sur les voies de circulation est un mal nécessaire, soutient Mme Plourde. Après les multiples travaux estivaux causant quelques désagréments, elle est sûre que les résidents se réjouiront de circuler sur une asphalte toute neuve.