Pavage : une dizaine de chantiers ciblés à Rivière-du-Loup 

La Ville de Rivière-du-Loup a présenté un aperçu des travaux de pavage qu’elle souhaite réaliser pour la saison estivale 2023. Certaines des artères les plus importantes de la ville seront ciblées.

Les élus ont déposé un règlement d’emprunt de 1 260 007 $, taxes incluses, pour la réalisation de ce projet, ce lundi 8 mai. Il pourrait être adopté officiellement lors de la prochaine séance ordinaire du conseil municipal prévue dans deux semaines.

Notons que le budget accordé est mentionné à titre indicatif, selon les estimations municipales et avant le lancement du processus d’appel d’offres. Les élus espèrent évidemment que l’ouverture des soumissions ne causera pas de mauvaises surprises.

Selon le règlement d’emprunt déposé lundi, des portions du chemin des Raymond (entre Alexandre et Gilles), du boulevard Armand-Thériault (près de l’hôpital) et du boulevard de l’Hôtel-de-Ville auront une attention particulière des travailleurs. Les rues Desjardins, Fraserville, Laval, Frontenac, Saint-André, de même que l’intersection Fraser-des Cèdres, verront aussi de la machinerie au cours des prochains mois.

«Cette année, on ne fera pas de trottoirs, ni de bordures. On ne fera pas de travaux de trottoirs, parce que c’est quand même assez dispendieux. On veut plutôt faire davantage d’asphalte. Il y des rues à réparer, de façon urgente», a indiqué le maire Mario Bastille.

«La rue Laval et le chemin des Raymond, près du dépanneur, on s’entend que c’est magané beaucoup. Alors ce sont des interventions qu’on faire rapidement cet été.»

Une portion plus à l’est du chemin des Raymond, vers Saint-Arsène, devait aussi initialement être ciblé par la Ville. Ce chantier a toutefois été repoussé, puisque les élus ont eu vent de la possibilité de mettre la main sur une subvention. D’autres travaux ont été choisis pour le remplacer et conserver un investissement total de même envergure.

Par ailleurs, la Ville a confirmé avoir adjudiqué un contrat à l’entreprise Construction BML, division de Sintra, pour la fourniture d’asphalte. Le maire Mario Bastille s’est réjoui que les frais n’aient augmenté que de 3 % comparativement à l’année dernière. «On s’attendait à plus que ça, dans les conditions actuelles. On peut se compter chanceux», a-t-il laissé entendre.