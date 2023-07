Aéroport et pavage des rues : Rivière-du-Loup va de l’avant 

Les élus de Rivière-du-Loup ont octroyé deux contrats distincts à l’entreprise Construction BML, division de Sintra, ce lundi 3 juillet, lors de la dernière séance du conseil municipal avant les vacances estivales. Ce faisant, la réfection de la piste et du tarmac de l’aéroport, de même que les travaux d’asphaltage municipaux, pourront aller de l’avant.

D’une part, les conseillers municipaux de Rivière-du-Loup ont confirmé l’octroi d’un contrat de 5,3 M$, taxes incluses, pour la remise aux normes de la voie de circulation, de la piste d’atterrissage et de décollage, ainsi que du tarmac. Un chantier majeur, mais nécessaire pour l’aéroport de Rivière-du-Loup, dont les infrastructures ont aujourd’hui plus de 60 ans.

Actuellement, le tarmac est endommagé et à bout de vie. Des morceaux de béton se libèrent et ils pourraient poser un danger pour les avions et les pilotes.

La Ville de Rivière-du-Loup estime que plusieurs semaines de travaux seront nécessaires pour compléter le chantier, après le début prévu à la fin aout ou au début de septembre. En point de presse, lundi, le maire Mario Bastille n’a pas été en mesure de confirmer si l’aéroport allait devoir être fermée complètement.

«Les utilisateurs ont été rencontrés. Ils étaient contents que ça ne se fasse pas en juillet, quand c’est plus utilisé. S’il y avait une urgence, il y a des possibilités. Peut-être qu’on devra aussi ferme complètement pour une courte période», a soutenu Mario Bastille, lundi.

«La bonne nouvelle, c’est qu’on rentre dans notre cadre budgétaire. Un travail rigoureux a été fait. On va peut-être même pouvoir en faire un petit peu plus à l’interne.»

Les travaux de grande envergure viendront compléter ceux effectués ces dernières années à l’aéroport. Le déboisement (des aires de dégagement) et le nivèlement du terrain avaient été effectuées en 2021-2022. Au total, le projet aura nécessité des investissements de l’ordre de 8 M$.

La Ville bénéficiera toutefois d’une aide financière importante. Le gouvernement du Québec avait annoncé, en juin 2019, que le projet était admissible à une contribution financière correspondant à 75 % des dépenses admissibles, jusqu’en concurrence d’un maximum de 5 995 020 $, dans le cadre du Programme d’aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales.

PAVAGE DES RUES

Par ailleurs, le conseil municipal de Rivière-du-Loup a aussi octroyé un contrat de plus de 1,2 M$, taxes incluses, à Construction BML, division de Sintra, pour les travaux d’asphaltage et de pavage de la saison 2023.

Concrètement, des portions du chemin des Raymond (entre Alexandre et Gilles), du boulevard Armand-Thériault (près de l’hôpital) et du boulevard de l’Hôtel-de-Ville auront une attention particulière des travailleurs. Les rues Desjardins, Fraserville, Laval, Frontenac, Saint-André, de même que l’intersection Fraser-des Cèdres, verront aussi de la machinerie au cours des prochaines semaines.

D’autres rues pourraient aussi être ciblées, puisque la soumission acceptée par les élus s’est révélée être moins élevées que l’argent mis de côté par les élus. La somme restante sera utilisée à bon escient pour en faire davantage cette saison, a assuré le maire.

«C’est une bonne nouvelle. Maintenant, on va regarder avec l’équipe technique et faire des choix. Avec les rues identifiées, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens», a souligné Mario Bastille.

Au total, près de 10 petits chantiers seront lancés sur le territoire de Rivière-du-Loup. Une situation qui réjouit M. Bastille. «On ne fait pas de trottoir ou de pistes multifonctionnelles. On veut maximiser l’asphalte, alors on va en faire», a-t-il ajouté, rappelant que certaines rues doivent être réparées de façon urgente.