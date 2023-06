Rivière-du-Loup dénonce une vague de vandalisme

Des graffitis sur des propriétés publiques et privées, des vitres fracassées et du verre éclaté sur des patinoires extérieures, des bris de toutes sortes… La Ville de Rivière-du-Loup connait actuellement une vague de vandalisme soutenue, de petite, moyenne et grande envergure. Une situation vivement dénoncée par son administration.

La problématique dure depuis des mois et touche les parcs, les modules de jeux, la signalisation, les bâtiments et même parfois des commerces. Aucun secteur n'est épargné.

«On sent vraiment une recrudescence, un peu partout sur le territoire», a souligné Karine Plourde, conseillère aux communications. «C’est quelque chose qu’on ne voyait pas autant auparavant.»

Après des discussions avec la Sûreté du Québec, la Ville a décidé de prendre la parole publiquement sur les réseaux sociaux, photos à l'appui. Dans une grande publication Facebook, elle a d’abord opté pour la sensibilisation et l’éducation, expliquant notamment les couts reliés aux épisodes de vandalisme. Chaque année, plusieurs milliers de dollars sont investis pour remplacer du matériel ou réparer des bris.

«Ça occupe nos équipes et les empêche d’avancer les autres travaux sur le territoire», a soutenu Mme Plourde. «Parfois, ça oblige aussi des fermeture de certaines installations, le temps de remettre les choses en état», a-t-elle ajouté, citant en exemple la toilette du parc des Chutes qui a été ouverte tardivement ce printemps parce qu’une cloison intérieure avait été défoncées.

Même si les gestes peuvent sembler inoffensifs, la réalité peut être tout autre, rappelle aussi la Ville. «Parfois, on ne mesure pas la conséquence des actes posés. Une bouteille cassée sur une patinoire, on peut se dire que ce n’est pas si pire que ça, que la Ville va passer et ramasser. Mais entre temps, un enfant pourrait décider d’aller y jouer et se blesser», a-t-elle mentionné.

«L’an dernier, des produits corrosifs ont été déversés dans la fontaine Piloup. Ça aussi, c’est très dangereux.»

DÉNONCIATION

Pour contribuer à améliorer la situation, la Ville invite les citoyens à dénoncer les actes de vandalisme dont ils sont témoins à la Sûreté du Québec. Elle soulève aussi l’idée d’amener la discussion autour de la table à la maison. Elle estime que le moment est opportun pour intervenir.

«Ce qu’on souhaite, c’est que les gens se sentent concernés. Nous sommes tous pénalisés par les gestes qui sont posés. Tout le monde veut une belle ville, de belles installations», a-t-elle dit.

«Ne demeurez pas silencieux. Appelez les autorités. On peut corriger les bris avec des sous, mais ça n’arrangera pas tout, puisqu’on n’aura pas attrapé les malfaiteurs», a-t-elle ajouté.

Elle maintient aussi l’importance de ne pas stigmatiser une clientèle en particulier. «Parfois les gens font des amalgames, ciblent certaines clientèles, mais ils pourraient être surpris.»

Dans les dernières semaines, la Municipalité de Saint-Modeste et la Ville de Trois-Pistoles ont aussi avoué publiquement avoir déposé des plaintes à la SQ en lien avec des actes de la vandalisme.

Si vous êtes témoins d’un acte de vandalisme, composez immédiatement le 310-4141 pour rejoindre la Sûreté du Québec.