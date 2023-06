The Flying Team présentée au Grand Festival Canin de Dégelis

Le spectacle de renommé The Flying Team a été annoncé dans les activités présentées au Grand Festival Canin de Dégelis. L’organisme à but non lucratif (OBNL) a dévoilé sa programmation le 9 juin en plus de confirmer l’ajout d’une journée à l’évènement d’envergure. Les citoyens de Dégelis, des municipalités voisines et les touristes sont invités les 25, 26 t 27 aout à découvrir le festival et ses nouveautés annuelles accompagnés de leur famille et leurs compagnons poilus.

Pour la quatrième présentation du Grand Festival Canin de Dégelis, les organisateurs n’ont pas fait les choses à moitié. En plus de changer le mois de l’évènement, qui se déroulait auparavant en septembre, l’ajout d’une journée permet de prévoir des nouveautés. Les éleveurs et citoyens auront l’opportunité de se rassembler sur le site du festival au centre communautaire avant de se promener avec leurs chiens dans la ville. L’activité sera suivie d’un 5 à 7 mettant en vedette une parade de mode canine.

Le spectacle The Flying Team, qui a voyagé un peu partout au Canada et aux États-Unis, sera présenté le samedi et le dimanche. L’entraineuse canine, Émilie Ménard, mettra de l’avant les prouesses de ses chiens par des chorégraphies rythmées sur de la musique et des sauts impressionnants. Parmi les nouveautés se retrouve l’initiation au Updog, une organisation qui souhaite la croissance du nombre de chiens effectuant du disque.

Contrairement à l’annonce effectuée en 2022, le Grand Festival Canin ne présentera pas du «dock diving» cette année. En raison du changement d’organisation, puis du promoteur (le seul au Québec à effectuer ce sport canin) qui n’était pas prêt, l’activité a été repoussée pour 2024.

Encore cette année, une vingtaine de kiosques et une vingtaine d’éleveurs CKC seront sur place. Les spectateurs auront la chance d’assister à différents sports canins et conférences. Sur les lieux se trouveront aussi un photographe et un artiste peintre animaliers, chien de sang, et plus encore.

PRÉSIDENCE D’HONNEUR

L’OBNL a aussi révélé sa première présidence d’honneur depuis la création de son évènement. La première tête d’affiche est nulle autre que Katherine Langlais de Carleton-sur-Mer. Cette dernière a été sacrée championne aux 400 km avec ses 12 chiens de traineaux à la Can Am Crown qui avait lieu à Fort Kent au Maine l’hiver dernier. Elle est la première femme à avoir décroché l’or à cette distance dans cette course.

Mme Langlais se dit émue d’être la première dans le rôle de la présidence d’honneur. Lorsque le comité l’a approchée, elle a accepté sans hésitation. Passionnée, elle souhaitait participer à cet évènement qui rassemble propriétaires et chiens, afin de transmettre son amour et ses connaissances sur les canidés.

Elle raconte que le monde canin est petit et qu’entre éleveurs, tous se connaissent. D’avoir un tel festival permet donc aux gens d’aller chercher de l’information sur leurs compagnons canins en ayant accès à des professionnels à un même endroit, soutient-elle. C’est important, selon la présidente d’honneur, surtout dans un monde où le bien-être des chiens prend de plus en plus de place.

UN ÉVÈNEMENT EN CROISSANCE

«La famille du festival s’agrandit chaque année et on est fiers de ça», souligne le président du conseil d’administration. L’an dernier près de 2 500 visiteurs ont foulé le site du festival. Cette année, entre 3 000 et 3500 personnes sont attendues.

L’organisation de l’évènement est formée de 13 bénévoles. Lors du festival, entre 50 et 75 personnes participent au bon déroulement des activités.

Des investissements d’environ 40 000 $ sont nécessaires à la réalisation d’un tel évènement.

Année après année, «ce qui m’anime c’est de donner des outils à ceux qui aiment les chiens et de profiter des professionnels canins dans les kiosques», a conclu M. Morin.

Pour la programmation complète, il faut se rendre sur la page Facebook de l’Évènement ou sur son site internet.