Trois ans après sa naissance, le Grand Festival Canin de Dégelis devient un organisme à but non lucratif (OBNL). Avec le succès et la croissance de l’évènement dans les dernières années, le Club Lions a décidé de laisser l’activité voler de ses propres ailes.

Annie Desrosiers, membre du Club Lions, a souligné que le festival nécessitait une plus grosse organisation pour l’organisme dont les actions sont diverses. Elle explique qu’en devenant un OBNL, le conseil d’administration et le comité organisateur de l’évènement pourront se concentrer entièrement sur le festival, sans avoir à faire valider ses décisions.

«Le plus gros des avantages c’est le fait qu’on va être admissible à certaines subventions gouvernementales et régionales aussi», se réjouit Mme Desrosiers. Ainsi, l’évènement sera autonome de ses finances et ses choix. Le conseil d’administration se compose de Marcel Morin (président), Line Caron (vice-présidente), Doris Deschênes (trésorière), Amélie Morneau (secrétaire), Annie Desrosiers (administratrice), Marie-Ève Madore (administratrice) et Dany Cloutier (administrateur).

Cette année, le Festival aura lieu du 25 au 27 aout, soit un mois plus tôt qu’à l’habitude. En raison de rénovations qui seront effectuées à l’intérieur du centre communautaire de Dégelis, l’évènement devra utiliser des chapiteaux. La date a aussi été changée puisque l’an dernier, une course de leurre d’envergure au Québec se déroulait en même temps que le festival, réduisant le nombre d’éleveurs sur place.

Un investissement d’au moins 40 000 $ est nécessaire pour mettre sur pied un tel évènement. Plusieurs nouveautés sont prévues pour la tenue du festival cet été, dont du «dock diving». Les profits amassés seront aussi remis à diverses causes de la région du Témiscouata.

Le conseil d’administration n’a pas fini de faire grossir l’activité. Un nouveau site internet (www.festivalcanin.com) a d’ailleurs été créé afin de faciliter l’inscription des éleveurs et la vente de billets aux visiteurs, et sera fonctionnel dans les prochains jours.