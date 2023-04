«Sniffer» en sécurité avec la trousse du TRIP

Papier à rouler, gomme à mâcher, eau dans des éprouvettes stérilisées, la trousse «Kit sniff» lancée par l’organisme de travail de rue de la MRC de Rivière-du-Loup, TRIP, permet aux consommateurs de drogues de «sniffer» en sécurité. Ce nouvel outil se veut un moyen d’accompagnement et de sensibilisation pour tout utilisateur de drogues sur le territoire louperivien.

«C’est vraiment un outil de réduction des méfaits. Ce n’est pas de faire de répression par rapport à la consommation des gens, mais de s’assurer que le matériel qu’ils utilisent n’ait pas de risque pour leur santé», soutient Jean-Julien Levesque, travailleur de rue.

Avec l’absorption de drogues par voie intranasale, les utilisateurs de drogues peuvent contracter des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Sa collègue, Josée Ouellet, souligne que cet aspect est souvent banalisé. Selon elle, la population pense qu’elle ne peut être infectée que par les injections. «Il peut y avoir des lésions qui se causent au niveau du nez», explique-t-elle. Ces légères blessures favorisent donc les infections si le matériel de consommation a été en contact avec des bactéries ou a été partagé avec une tierce personne.

Par ces trousses, le TRIP déploie donc un système de prévention afin de réduire le risque sur la santé des consommateurs. Dans le «kit», en plus des papiers à rouler qui peuvent servir de paille pour «sniffer», des éprouvettes d’eau stériles pour se rincer les narines après consommation et la gomme à macher pour épargner les dents du grincement ou des tics à la mâchoire, se trouvent une carte avec les numéros de téléphone des travailleurs de rue ainsi que diverses ressources pertinentes de la région et un carton afin de consommer sur une surface propre.

Également, des informations sont partagées dans le «Kit sniff» afin de renseigner les utilisateurs de drogues sur des techniques de consommation sécuritaires telles que de ne pas «sniffer» seul, absorber une petite dose de substance à la fois ainsi que consommer chacun son tour. Aussi, dans le petit calepin offert avec la trousse se trouve une page sur la Loi du bon samaritain : «C’est vraiment important : si on est avec quelqu’un et qu’on est en possession de substances, la loi nous protège. Donc c’est de venir en aide à la personne situation d’overdose avant tout», appuie M. Levesque.

ACCOMPAGNER LES CONSOMMATEURS

«Ce n’est pas l’objectif d’encourager les gens à consommer, mais c’est d’être conscients que la consommation, ça existe et qu’il peut y avoir des risques qu’ils ne connaissent pas», confie Josée Ouellet.

En parlant de la crise des opioïdes, de la dangerosité du mélange de drogues, le TRIP s’assure d’aider le plus de personnes possible à être au courant de ces enjeux et de faire attention à eux. Les travailleurs de rue, et comme mentionné en février dernier par le psychiatre Jean-François de la Sablonnière, de plus en plus de drogues sont contaminées.

La meilleure façon de protéger les consommateurs, d’après les travailleurs de rue, est de les informer pour éviter les risques sur leur santé et leur vie. En effet, depuis maintenant trois ou quatre ans, des trousses de Naloxone sont distribuées par le TRIP, ce qui permet de sauver des gens en cas de surdose de drogue.

Étant donné que les travailleurs de rues oeuvrent aussi avec les jeunes, la sensibilisation aux réalités de la consommation de drogue s’effectue plus rapidement. Sans nécessairement distribuer des trousses, ils rendent les adolescents familiers avec le matériel et les informent que, s’ils venaient à être aux prises avec des problèmes de drogues dans le futur, des outils sont là pour eux.

«Je pense que pour guérir le monde dans lequel on vit il n’y aura jamais assez de prévention, de sensibilisation. Plus souvent on va répéter les mêmes choses, plus il y a des chances que les gens le comprennent et l’assimilent. Plus il y a d’outils, mieux ça va être», conclut Mme Ouellet.

Aucune trousse n’a encore été distribuée, mais plusieurs personnes ont montré un intérêt envers l’outil. Contrairement à l’initiative des sous-verres déployée à l’automne dernier, les trousses sont réservées à une plus petite clientèle. Une centaine de «Kit sniff» sont disponibles pour les consommateurs de la MRC de Rivière-du-Loup. Pour davantage d’information ou mettre la main sur une trousse, il faut communiquer par téléphone ou message texte à l’un des deux numéros suivants : 418-714-4286 et au 418-714-4287, ou écrire à la page Facebook du TRIP.