La Maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup maintenant inaugurée

De passage à Rivière-du-Loup, le premier ministre du Québec, François Legault, en a profité pour visiter sa toute première maison des aînés. Accompagné de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger et de la députée Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, il a inauguré le bâtiment situé au 5, rue Ste-Anne ce 3 mars.

M. Legault s’est dit fier de la Maison des aînés (MDA) de Rivière-du-Loup permettant de mettre en place des milieux plus humains et adaptés aux aînés. «Ça me rappelle ce concept qu’on a développé en 2018 avec Marguerite Blais, à l’époque. On s’est dit : c’est le chantier d’une génération, donc on ne réussira pas à remplacer tous les CHSLD par des Maisons des aînés en un ou deux mandats, ça va se passer sur une génération», a-t-il indiqué. L’idée de son équipe consistait à construire de nouvelles installations plus ressemblantes à un domicile par la création de petites unités d’habitation séparées les unes des autres dans un même bâtiment.

La MDA de Rivière-du-Loup compte 10 unités d’habitation pouvant accueillir 12 personnes chacune. Sur les 120 places disponibles, 96 sont destinées aux aînés et 24 sont réservées à des adultes avec des handicaps. Tous les résidents ont une chambre et une salle de bain individuelle. «Il me semble qu’on doit ça à nos aînés qui ont bâti le Québec. Si on a la société qu’on a aujourd’hui, c’est beaucoup grâce à eux», a clamé M. Legault.

«C’est une Maison des ainés qui répond aux plus hauts standards en termes d’architecture en termes de luminosité, des matériaux qui ont été choisis. Elle est ancrée au cœur de la communauté et ça, c’est extrêmement important». Questionnée sur l’intégration esthétique du bâtiment dans le quartier dans lequel elle se trouve, la ministre a indiqué que c’était relatif, qu’il s’agissait d’une question de goût. «Je pense que les matériaux qui ont été utilisés à l’extérieur sont neutres et peuvent être intégrés dans différents environnements, je pense que les couleurs sont belles», a-t-elle souligné.

Elle croit que la MDA de Rivière-du-Loup saura répondre aux besoins de sa clientèle. «C’est un milieu de vie, ce n’est pas un milieu institutionnel, c’est la grande grande différence avec les CHSLD. […] C’est vraiment un milieu extraordinaire, nos aînés vont avoir le privilège de vivre dans un milieu qui leur ressemble», confie-t-elle. La députée de la circonscription croit que ce nouveau modèle d’infrastructure pour les aînés leur permettra de vieillir dans la dignité.

DEUX SEMAINES MAGIQUES

Deux semaines se sont écoulées depuis l’accueil des premiers résidents à la MDA de Rivière-du-Loup. Marie-Hélène Fillion, gestionnaire responsable, a mentionné que cette nouvelle expérience, ce nouveau quotidien est magique. «On vit de la magie. Et la magie, ça se vit, ça ne s’explique pas, ça se ressent», estime-t-elle. Selon Mme Fillion, certains résidents qui ne parlaient plus ont recommencé à parler, de même que des aînés qui ne mangeaient plus beaucoup s’alimentent davantage avec le déménagement.

D’après elle, avec un milieu plus normalisant, moins institutionnalisés, la MDA a un impact favorable pour les résidents. «Par l’espace, par la luminosité, par l’organisation du travail, ça permet à nos résidents d’être heureux, ils sont beaucoup plus souriants. On voit une très grande différence». L’environnement mieux adapté leur permet de vivre plus à leur rythme et de se sentir comme chez soi.

UNE SECONDE VOCATION ESSENTIELLE

La Maison des aînés et alternatives de Rivière-du-Loup aidera aussi à combler un deuxième besoin essentiel dans la région dans les prochaines années, a indiqué Amélie Dionne. En effet, un espace sera dédié à un Centre de la petite-enfance (CPE) pouvant accueillir 40 enfants. François Legault estime qu’il y a une belle complémentarité dans le jumelage d’’espaces pour les jeunes et pour les aînés.

«Vivre et vieillir ensemble, c’est beaucoup dans l’intergénérationnel. Je pense qu’on a quelque chose d’extraordinaire à offrir à nos CPE, qu’ils puissent être tout près des aînés et que ces derniers puissent aussi participer», a conclu Sonia Bélanger.

