La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk signe une entente de 10 ans avec Parcs Canada

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk a annoncé, ce 18 aout au parc Fontaine Claire à Cacouna, la signature d’une entente de 2 M $ sur 10 ans avec Parcs Canada afin de souligner ratification de l’accord sur la réconciliation et la reconnaissance leurs droits. Le Grand Chef, Jacques Tremblay se réjouit de cette collaboration qui permettra une plus vaste protection et valorisation du territoire wolastoqey.

«Je suis heureux de constater que le Canada poursuit ses engagements», mentionne M. Tremblay. Rappelons qu’en 2019 une entente-cadre avait été signée visant le renouvellement de la relation de nation à nation. La signature d’un accord sur les ressources halieutiques renouvelables (entente sur les pêches) avait aussi été réalisé la même année.

Ainsi, la Première Nation et Parcs Canada pourront veiller conjointement à un même but, soit de protéger le territoire et le patrimoine. Les deux instances avaient déjà collaboré dans le passé, notamment lors d’un projet pilote de jeune gardien autochtone en 2021 qui a porté fruits.

Davantage de détails sous peu…