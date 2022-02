Le ministère de la Famille octroie 92 nouvelles places en services de garde au KRTB

Le ministère de la Famille a autorisé l’octroi de 92 nouvelles places subventionnées dans la région de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques (KRTB), trois mois après le lancement de son appel de projets en continu. La liste des projets recommandés par le ministère comprend la construction de deux nouvelles installations de 21 places à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et à Cacouna, gérées par le CPE des Cantons.

«Nous sommes très soulagés et heureux pour la population de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. La Municipalité va travailler de pair avec le CPE des Cantons afin d’ouvrir une installation temporaire pour permettre aux parents d’avoir accès à une place rapidement», explique la mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Josée Ouellet. La Municipalité a offert un terrain au CPE sur la rue Arthur-Morin et y amènera les réseaux d’aqueduc et des égouts. Elle défraiera aussi les couts des services professionnels liés au terrain. «Nous avons un bon comité de citoyens qui s’est mobilisé, c’est une très bonne nouvelle et ça va nous donner un peu de souffle pour les prochaines années», conclut Mme Ouellet.

À Cacouna, la nouvelle est reçue comme un cadeau par la mairesse, Suzanne Rhéaume. Le terrain ciblé est une extension du bureau municipal, sur la rue Saint-Georges, à proximité du parc-école, du centre des loisirs, au cœur de la Municipalité. «Nous tombons tout de suite en mode action. La demande est criante dans notre municipalité et c’était l’une de nos priorités comme conseil municipal. Quand nous avions fait la demande, nous étions assez confiants, mais il ne fallait pas mettre la charrue devant les boeufs», ajoute Mme Rhéaume. Cette dernière a d’ailleurs salué le travail de la porte-parole du mouvement Ma place au travail, Myriam Lapointe-Gagnon, qui a été la voix de beaucoup de parents au cours des derniers mois.

Le CPE des Cantons pourra également agrandir son installation de L’Isle-Verte de 13 nouvelles places. Dans la MRC de Témiscouata, le CPE de Rivière-Bleue pourra accueillir 8 enfants supplémentaires, tout comme l’installation de Témiscouata-sur-le-Lac du CPE Les Calinours. Le ministère de la Famille a aussi autorisé un agrandissement de 21 places pour l’installation de Saint-Alexandre-de-Kamouraska du CPE Pitatou.

Le délai pour l’octroi de nouvelles places est passé de 10 mois à 60 jours, avec la nouvelle approche préconisée par le ministère de la Famille. De plus, 21 nouvelles places seront créées au CPE L’Aurore boréale pour son installation à Saint-Valérien, dans la MRC de Rimouski-Neigette.

De son côté, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a accueilli cette nouvelle favorablement, mais elle se dit perplexe concernant les enjeux de pénurie de main-d’œuvre qui affectent le réseau des services de garde au Québec. Elle se questionne également sur la disponibilité d’éducatrices et des membres du personnel pour combler les postes qui seront ainsi créés.

Pour la CSQ, la préoccupation pour la formation et la qualification de la main-d'œuvre est importante. «Oui, la mise en place de formations rapides peut aider à attirer de la main-d'œuvre, mais il faut continuer de viser une formation complète et adéquate», indique la vice-présidente de la CSQ, Line Camerlain.

Le gouvernement a ainsi octroyé 13 974 places sur les 17 000 prévues dans son Grand chantier pour les familles présenté en octobre dernier. Avec ses différents appels de projets lancés au cours des derniers mois, le ministère de la Famille souhaite ainsi créer 37 000 nouvelles places d’ici 2024-2025. Le gouvernement a aussi annoncé une nouvelle initiative permettant de construire des CPE dans des installations préfabriquées afin d’accélérer les délais de construction, qui pourraient ainsi passer de 9 à 3 mois dans 10 régions administratives. Pour le moment, le Bas-Saint-Laurent n'en fait pas partie.

Plus d'informations suivront.