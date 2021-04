Début des travaux au chantier de la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup

Après des années d’attente, le chantier d’agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup s’est mis en branle le 19 avril. La rallonge de briques, située à l’arrière de la Maison de la culture, se trouve présentement sous le pic des démolisseurs.

Le projet total coutera 10,2 M$, ce qui inclut la construction, le déménagement de la bibliothèque dans des locaux temporaires au 75, rue de l’Hôtel-de-Ville, le règlement d’emprunt, les horaires, les taxes, etc. Le contrat de 7,7 M$ a été octroyé à l’entreprise Construction Béton 4 Saisons de Saint-Arsène. Les subventions gouvernementales provinciale et fédérale s’élèvent à 3,2 M$.

L’agrandissement de la bibliothèque comprend aussi l’amélioration du système de ventilation et de climatisation dans la salle de spectacles Bon-Pasteur de la Maison de la culture, ainsi qu’une mise à niveau des loges.

«Quand je suis rentrée en 2005 à la Ville de Rivière-du-Loup comme conseillère, on en parlait déjà. Ç’a été mis sur la glace. Quand le nouveau conseil est arrivé en poste, on s’est dit ‘’on repart le projet de la bibliothèque’’. Si on veut que les jeunes, les plus âgés, tout le monde, continuent de fréquenter la bibliothèque, il faut que ce soit au gout du jour. Il faut que ce soit attrayant et excitant de venir ici», a commenté la mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet. Des espaces vitrés avec une vue sur le parc à l’arrière, plus de luminosité, des salles de réunions, un coin pour les tout-petits avec des gradins et un médialab ne sont sont quelques-unes des nouveautés qui seront aménagées au cours des prochains mois.

«C’est une bibliothèque qui va être moderne, technologique, axée sur les citoyens. Il y aura des espaces pour nos 20 000 habitants. On était en déficit et c’était important pour nous de régler au niveau attractif de régler ce petit problème», explique Sylvie Vignet. La bibliothèque avait été aménagée en 1980 afin de répondre aux besoins d'une ville de 14 000 citoyens.

Les travaux s’échelonneront sur plus de 15 mois. L’ouverture de la nouvelle bibliothèque est prévue juste avant la rentrée scolaire en juillet ou aout 2022. La rallonge qui sera construite ressemblera en tout point aux plans présentés à la population en novembre 2019, lors de l’annonce du concept gagnant du concours d’architecture élaboré par le Groupe A / Annexe U, conjointement avec la firme d’ingénierie LGT.

«Le défi de la bibliothèque, c’est que c’est un vieux bâtiment. Les fondations sont assises directement sur le roc. Lorsqu’ils ont fait la rallonge arrière, ils ont dû excaver pour la dégager et l’ont renforcée avec du béton. Nous on descend encore cinq pieds (1,6 mètre) plus bas que le plancher actuel. On va vraiment dégarnir la fondation sur toute la longueur du bâtiment. Ça prend des mesures particulières pour s’assurer que le mur de pierres reste en place», explique le directeur des Travaux publics de la Ville de Rivière-du-Loup, Gérald Tremblay.

La bibliothèque Françoise-Bédard, située au 67, rue du Rocher, a été aménagée dans l’ancien couvent des Sœurs du Bon-Pasteur, au début des années 1980. Le bâtiment a été construit en 1886.

