Bibliothèque Françoise-Bédard : un dépassement de couts de près de 1 M$

Lors de l’ouverture des soumissions pour l’agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque Françoise-Bédard, les élus de la Ville de Rivière-du-Loup ont constaté un écart à financer de près de 1 M$.

«Nous avons été surpris, mais d‘un autre côté, on s’attendait à un dépassement de couts en raison de tout ce qu’on entendait concernant le domaine de la construction. On ne pensait pas que ce serait autant», explique la mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

Pour ce projet qui modifiera de façon permanente la Maison de la culture située au 67, rue du Rocher, les emprunts de la Ville de Rivière-du-Loup totalisent 9,24 M$. Le cout du projet après l’ouverture des soumissions a grimpé à près de 10,2 M$, soit un écart à combler d’environ 952 323 $ par rapport aux estimations. Il comprend tous les aménagements intérieurs et extérieurs, les frais de relocalisation de la bibliothèque pendant les travaux, l’ameublement de la future bibliothèque, les honoraires professionnels, les intérêts sur l’emprunt, l’intégration des arts, les montants de contingence, les taxes, etc.

Cette hausse de prix par rapport aux estimations s’explique, selon le directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup, Denis Lagacé, par l’augmentation des frais de matériaux de construction, de transport et la rareté de main-d’œuvre, notamment.

RIVIÈRE-DU-LOUP AVANCE

Comme la Ville désire compléter ce projet qui dort sur les tablettes depuis une vingtaine d’années, un montant de 300 000 $ a été puisé à même son fonds de roulement. Pour ficeler le financement, une autre somme de 652 323 $ provenant des surplus non réservés sera appliquée à ce projet. Un montant de 1,2 M$ avait été accordé par Québec en lien avec les frais reliés avec la COVID-19 et affecté dans les surplus. Ces opérations n’ajouteront aucun fardeau fiscal supplémentaire sur les épaules des citoyens.

La Ville de Rivière-du-Loup devait aussi avancer dans ce projet afin de conserver sa subvention gouvernementale du Fonds chantier Canada-Québec de 3,2 M$. Pour qu'elle puisse en bénéficier, les travaux doivent être terminés au plus tard le 30 septembre 2022. Le temps presse, selon la mairesse de Rivière-du-Loup. «On avait tout près de 1 M$ d’investi pour les honoraires professionnels jusqu’à maintenant. Notre objectif, c’est de régler les dossiers», ajoute Mme Vignet. Il n’était pas question pour le conseil municipal de reporter ce projet encore une fois.

Le contrat concernant strictement le réaménagement et l’agrandissement de la bibliothèque Françoise-Bédard a été accordé à l’entreprise Construction Béton 4 Saisons de Saint-Arsène pour un montant de près de 7,1 M$ avant taxes. L’estimation de la firme d’architectes se chiffrait à environ 5,75 M$, un écart de 23,3 %. Ce montant ne comprend pas tous les frais liés au projet global totalisant 10,2 M$ détaillés plus haut.

«Ça fait plus de 20 ans que la Ville en parle, on va le mettre sur pied. La Maison de la culture va changer de visage complètement. Elle avait été construite pour une population de 14 000 citoyens et on dépasse maintenant les 20 000. Je pense que c’est un acquis majeur et attractif pour la Ville de Rivière-du-Loup», a déclaré la mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup lors de la séance publique du 15 mars.

RELOCALISATION

La bibliothèque Françoise-Bédard fermera donc ses portes temporairement à partir du 19 mars à 17 h pendant quelques semaines, le temps de transférer des documents au 75, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, où une bibliothèque temporaire sera aménagée. La date de son ouverture sera annoncée prochainement. Les usagers pourront communiquer avec le personnel de la bibliothèque par courriel à [email protected] ou par la messagerie de la page Facebook. Les services maintenus sont l’abonnement à distance, les suggestions d’achat, la réservation, l’accès aux collections numériques et le prêt numérique. La chute à livres de la Maison de la culture demeurera en opération jusqu’à nouvel ordre. La date d’échéance de tous les prêts effectués jusqu’au 19 mars sera reportée au 10 mai pour faciliter la transition.

