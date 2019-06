Démission au conseil municipal de Saint-Paul-de-la-Croix

Une séance du conseil de Saint-Paul-de-la-Croix n'est pas un long fleuve tranquille. Celle du 10 juin n'a pas fait exception. Trois conseillers ont quitté la salle en silence et une autre a remis sa démission déplorant l'attitude agressive de certains de ses collègues.

Avant la fin de l'assemblée, les conseillers Jérôme Dancause, Julie Bélanger et Christine Malenfant se sont levés et ont quitté la salle. En l'absence des conseillers Johanne Charron et Réjean Caron, la directrice générale n'a eu d'autre choix que de mettre fin à la séance puisqu'il n'y avait plus quorum. La conseillère Micheline Gagné, seul appui au maire Simon Périard au conseil, a présenté sa démission.

Dans sa lettre de démission, Mme Gagné qui occupait le siège numéro 2 y va d'un plaidoyer fort en faveur du maire. Elle rappelle que le premier magistrat a remporté les élections par la majorité.

«Toutefois l'absence d'une réelle communication et l'attitude agressive et intimidante de certains conseillers à l'égard du maire et de moi-même me force à réviser ma position. Je suis entrée en politique municipale pour faire avancer des dossiers au nom de la population de ma municipalité. Cependant, je me suis retrouvée avec d'autres élus qui sont en politique pour des raisons différentes et qui à mon avis ne tiennent pas compte des besoins des votants qui ont élu notre Maire en poste.»

Mme Gagné rappelle que tous un rôle qu'ils se sont engagés à respecter, mais que c'est pas le cas. Elle se dit affectée par le rejet des propositions novatrices du maire Périard et des siennes. Elle reconnait que la majorité du conseil est en désaccord avec le maire. Un conseil à qui elle reproche de s'acharner par des agissement déplacés à «vouloir nous faire démissionner.»

Relations toxiques, atmosphère malsaine, tension sont aussi citées dans la lettre de la démissionnaire. L'ex-conseillère déplore aussi que les débats se soient déplacés au marché alimentaire Dépanneur Chez Mich. Elle reproche aux autres conseillers et leur famille de prendre en otage et de boycotter l'établissement alors qu'elle siège sur son conseil d'administration.

Une situation, souligne-t-elle, qui a des répercussions sur sa santé physique, émotionnelle et psychologique.

