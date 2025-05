Un succès pour la Loto-Vacances CND

La 3e édition de l’activité-bénéfice Loto-Vacances CND a permis à la Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup de doubler son gain en générant un profit de 32 486,89 $.

Au total, 6 000 billets ont été mis en vente du 28 février au 21 avril dernier. La coordonnatrice aux événements et au développement philanthropique de la Fondation, Geneviève Joncas, se dit satisfaite. «La famille CND est grande. Cette année, nous comptions sur la force du nombre pour atteindre un plus grand objectif et nous avons réussi. L’an dernier, l’activité a rapporté 14 404 dollars. Je suis très fière d’avoir mis sur pied cette activité qui offre l’opportunité aux gens de prendre des vacances dans notre belle région. On leur offre du bonheur tout en leur permettant de découvrir ou redécouvrir divers plaisirs du Bas-Saint-Laurent.»

Le tirage des deux grands prix a été réalisé le vendredi 25 avril à l’Espace IDÉES du Collège. Le premier numéro gagnant est le 3734. Il s’agit de Patrick Larochelle de Notre-Dame-du-Portage. Il a remporté le 1er grand prix, soit un forfait familial au Parc national du Lac-Témiscouata (Sépaq) et une table feu de camp extérieur offerte par Propane Sélect. Le 2e numéro chanceux est le 0690. Il s’agit de Catherine Lemieux de Rivière-du-Loup qui a gagné un forfait santé à l’Auberge du Portage à Notre-Dame-du-Portage, 500 dollars en épicerie chez IGA Extra de Rivière-du-Loup et 200 dollars au Symposium Resto Boutique du même endroit. Rappelons que la valeur totale des prix offerts s’élève à 3 588,63 $.

La Fondation tient à remercier tous les partenaires nommés précédemment, ainsi que les collaborateurs de l’activité : Ciel-FM, FM 107 et Imprimerie Publicom. De plus, elle tient à dire 32 486 fois merci aux élèves et à leur famille, à tous les acheteurs de la Loto-Vacances CND, aux membres du comité organisateur, aux membres du CA de la Fondation ainsi qu’à la direction du Collège. Les profits générés par la «Loto-Vacances CND» seront versés à la Fondation du CND, dont la mission est de soutenir la consolidation, l'amélioration et le développement des infrastructures, des équipements, des programmes et des services du Collège.

À noter que les efforts des élèves qui ont vendu des billets seront récompensés. Le niveau ayant vendu le plus de billets aura droit à un après-midi de vacances et 1 dollar par billet vendu par niveau sera remis au niveau pour appuyer une belle activité.