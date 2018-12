Rétrospective 2018, mai (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Un pompier perd la vie lors d'une intervention à Témiscouata-sur-le-Lac

Carmel Moreault, un pompier de 54 ans du Service de sécurité incendie de Témiscouata-sur-le-Lac et qui comptait plus d'une dizaine d'années d'expérience à la caserne 36, a perdu la vie le 1er mai à l'usine Cascades alors qu'il répondait à un appel d'urgence pour un incendie mineur. Une onde de stupeur a frappé la communauté témiscouataine et le monde tissé serré de l'incendie.

L’année de tous les records pour le Grand McDon au KRTB

Cette année encore, les restaurants McDonald's du KRTB ont atteint et dépassé l’objectif de 70 000 $ qu’ils s’étaient fixé dans le cadre du Grand McDon qui s’est déroulé le mercredi 2 mai à Témiscouata-sur-le-Lac, Rivière-du-Loup et La Pocatière.

L'année de Pat BBQ

Décidément, affirmer que l’entreprise de Cacouna, Pat BBQ, est sur une belle lancée est un euphémisme. Après avoir fait des flammèches lors d’une importante compétition organisée à New York au début avril, l'entrepreneur Patrick Couturier a vu son mélange d’épices à frotter piquantes recevoir le titre de «meilleur mélange BBQ sur la planète» en 2018. Une semaine jour pour jour après avoir fait le tour de la planète BBQ avec son mélange d'épices, Patrick Couturier récidive. Voilà qu'il a reçu la confirmation qu’il remportait également la palme pour sa sauce BBQ épicée, dans la catégorie «Hot tomato», lors de la plus prestigieuse compétition aux États-Unis.

Collision mortelle sur l’autoroute 20

Stéphane Bérubé, 45 ans de Saint-Fabien, a perdu la vie dans une violente collision impliquant une voiture, un poids lourd et un orignal survenue le mardi 8 mai dans le secteur de L’Isle-Verte. L'accident est survenu vers 20 h 45 au kilomètre 533 de l’autoroute 20.

Élimination crève-coeur des 3L en finale

Les 3L de Rivière-du-Loup ont tout tenté pour forcer la tenue d'un 7e match à Sorel-Tracy en finale des séries de la Ligue nord-américaine de hockey. Ils se sont finalement inclinés dans une dure défaite à domicile par la marque de 5 à 1 face aux Éperviers de Sorel-Tracy, qui sont repartis avec la Coupe Vertdure devant les partisans louperivois.

Grey Owl : le fromage préféré de la princesse

La princesse Meghan Markle a tellement aimé le fromage Grey Owl de la Fromagerie Le Détour à Témiscouata-sur-le-Lac qu’elle l’a même identifié comme son fromage préféré à une radio d’Angleterre. De plus, il est servi dans un restaurant situé tout près des festivités de son mariage avec le prince Harry.

Projet de parc industriel territorial pour la MRC de Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup a donné son appui à la création d’un parc industriel territorial pour l’ensemble de la MRC de Rivière-du-Loup, le lundi 14 mai. Le projet vise à surmonter les difficultés que les municipalités rencontrent individuellement pour favoriser le développement économique.

Feu de forêt à Rivière-Bleue

Les pompiers de cinq service de sécurité incendie du Témiscouata ont combattu avec vigueur un feu de forêt qui s'est déclaré à Rivière-Bleue, ce samedi 19 mai. L'intervention, qui a débuté peu avant 18 h 30, était effectuée à partir du rang Saint-Hilaire.

Une Louperivoise invente un jeu éducatif pour les enfants

Constatant que sa fille avait des difficultés d’apprentissage et demandait beaucoup de répétitions pour retenir de l’information, Jessica Rodrigue de Rivière-du-Loup a pris les choses en main et a créé un jeu de société afin de stimuler le langage et d’apprendre en s’amusant.

Tour de la Pointe : le bonheur de se dépasser

Même s’ils ont été contraints d’affronter une bonne dose de vent, ce n’est pas sans sourire que les participants du traditionnel Tour de la Pointe de Rivière-du-Loup ont franchi la ligne d’arrivée, ce dimanche 20 mai. L’évènement, qui en est à sa 13e année, a de nouveau lancé en beauté la saison de course extérieure dans la région. Environ 750 personnes, sans compter les inscriptions tardives, ont ainsi participé aux différentes courses organisées le long du fleuve Saint-Laurent.

