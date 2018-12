Rétrospective 2018, mars (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Cindy Ouellet brise la glace à ses premiers Jeux paralympiques d’hiver

La paralympienne Cindy Ouellet de Rivière-du-Loup a connu de bonnes performances aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud en mars dernier. Il s’agissait de sa toute première participation à des Jeux d’hiver.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/331915/cindy-ouellet-brise-la-glace-a-ses-premiers-jeux-paralympiques-dhiver

Une nouvelle entreprise louperivoise qui fait perdre le nord

Trois Louperivois se sont lancés dans une aventure entrepreneuriale hors du commun. Le 14 mars, Martin Gagnon, Mathieu Lemieux et Kathy Rioux ont officiellement présenté leur entreprise Norva, qui se spécialise dans la modification et la personnification de véhicules de plein air de marque Mercedes Sprinter.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/331849/une-nouvelle-entreprise-louperivoise-qui-fait-perdre-le-nord

La sonde anti-cancer de Frédéric Leblond nommée découverte de l'année 2017

Le magazine Québec Science a dévoilé le lundi 19 mars le prix du public Découverte de l'année. C'est la sonde de détection des cellules cancéreuses développée par le Louperivois Frédéric Leblond et Kevin Petrecca, de Polytechnique Montréal et de l'Institut et hôpital neurologique de Montréal qui a raflé les honneurs.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/332151/la-sonde-anti-cancer-de-frederic-leblond-nommee-decouverte-de-lannee-2017

Le «gros garage» de Sylvie Vignet

Garage, caserne, tempête dans un verre d'eau ? Toujours est-il que la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, a senti le besoin de présenter ses excuses à son homologue de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Anita Castonguay en mars dernier. Mme Vignet a reconnu qu'avoir utilisé le terme de garage pour qualifier la caserne 10 lors d'une séance du conseil municipal était une erreur.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/332301/le-gros-garage-de-sylvie-vignet

L’épicerie de Saint-Alexandre s'offre 1,4 M$ de travaux

Après cinq mois de travail et 1,4 M$ d’investissements, les propriétaires du Marché Richelieu de Saint-Alexandre ont inauguré leurs nouveaux espaces en mars dernier. En plus d’une nouvelle façade, le magasin propose un nouveau design moderne et plusieurs nouveautés.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/332393/lepicerie-de-saint-alexandre-soffre-14-m$-de-travaux

Une résidence rasée par les flammes à Saint-Honoré-de-Témiscouata

Une résidence de trois étages a été complètement détruite par un violent incendie survenu le 24 mars à Saint-Honoré-de-Témiscouata. Le bâtiment est une perte totale, mais heureusement les propriétaires qui étaient absents n'ont pas été blessés.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/332524/une-residence-rasee-par-les-flammes-a-saint-honore-de-temiscouata

La distillerie Fils du Roy brille au Colorado

Décidément, les spiritueux fabriqués à Saint-Arsène ont la côte à l’international. Après plusieurs reconnaissances obtenues en 2017, les produits de la distillerie Fils du Roy se sont démarqués à la 7e Denver International Spirits Competition. Une très belle façon, disons-le, d’entamer une nouvelle année de compétition.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/332529/la-distillerie-fils-du-roy-brille-au-colorado

Deux Loupiots performent au Championnat canadien sénior

Les 32 meilleurs patineurs et patineuses de vitesse de 19 ans et plus au Canada se sont donné rendez-vous, du 23 au 25 mars, à Laval dans le cadre du Championnat canadien sénior #2. Deux athlètes juniors du club des Loupiots se sont qualifiés pour cette compétition en raison de leurs excellents temps, soit Anne Boudreau-Alexandre et Alexis Marceau.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/332574/deux-loupiots-performent-au-championnat-canadien-senior

Les horaires de faction convertis en horaires à l’heure pour les paramédics de Rivière-du-Loup

Après des demandes pressantes et ce, depuis des années, les horaires de faction des employés du préhospitalier de Rivière-du-Loup et de six régions du Québec ont finalement été convertis en horaire à l’heure, une demande qui est réitérée depuis des années par la Fédération des employés du préhospitalier du Québec. Ce rehaussement du financement de 17,1 M$ annoncé le 29 mars par le ministre de la Santé Gaétan Barrette et est entré en vigueur le 1er avril 2018.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/332924/les-horaires-de-faction-convertis-en-horaires-a-lheure-pour-les-paramedics-de-riviere-du-loup

Une hausse de sa facture pour une maison vide

Michel Bergeron a eu toute une surprise en recevant sa dernière facture d'électricité d'Hydro-Québec en mars, une somme à payer de 611,97 $ pour une consommation du 19 décembre au 26 février. Un seul hic, la maison n'était pas occupée et le chauffage réduit à 8 degrés Celsius. Un texte qui a beaucoup fait réagir.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/332913/une-hausse-de-sa-facture-pour-une-maison-vide