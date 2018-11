Le montage financier du nouveau projet d’aréna au Témiscouata n’est pas admissible

À la suite des vérifications de la part du bureau du député de Rivière-Du-Loup – Témiscouata Denis Tardif, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) confirme que le montage financier du nouveau projet d’aréna déposé par la municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac n’est pas admissible.

De plus, l’information reçue au bureau du député confirme l’ordre chronologique des communications entre le MÉES et la ville, dont la réponse officielle du ministère qui a été envoyée à madame Chantal-Karen Caron, directrice générale à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac le 27 août 2018.



Chronologie des communications

1er août 2016 : la ville dépose pour la première fois son projet

20 avril 2017 : approbation du projet par le Fédéral

17 mai 2017 : le ministre désigné du Québec transmet une lettre confirmant l’aide financière

1er mai 2018 : considérant l’effondrement de l’Aréna Phil Latulippe, un nouveau projet est déposé

2 août 2018 : montage financier déposé par la ville qui inclut le 3.6 millions de compensation d’assurance de l’aréna Phil Latulippe

27 août 2018 : le MÉES indique à la ville que le montage financier est non admissible dû au 3.6 millions de compensation d’assurance

9 novembre 2018 : le MÉES est toujours en attente du montage financier officiel et final

Une rencontre a eu lieu ce matin avec le Conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac ainsi que le Collectif social (comité de citoyens). Le projet pourrait être déposé de nouveau, mais Le MÉES nous a informé que les délais de traitement pourraient aller jusqu’à 8 mois et d’ici là, il n’y a aucune assurance à savoir s’il restera des fonds disponibles à l’intérieur des programmes de subvention des deux paliers de gouvernement.



«Tel que mentionné en campagne électorale, je m’étais d’abord engagé auprès de la population à obtenir rapidement des réponses officielles du ministère si le projet s’avérait transférable ou non et à rendre cette information publique pour qu’ensuite, les élus aient toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée », réitère le Député. « De plus, la transparence, l’éthique et l’écoute faisant partie de mes 15 engagements, j’avais également annoncé que l’état d’avancement de tous les dossiers des 3 MRC serait rendu public. Aujourd’hui nous avons rempli nos engagements. J’interpelle maintenant le Conseil municipal à faire le suivi auprès de ses citoyennes et de ses citoyens », conclut M.Tardif.