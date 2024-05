Une deuxième journée de motocross intérieur à Rivière-du-Loup

Le 42e Motocross intérieur Bérubé GM de Rivière-du-Loup prévoit donner tout un spectacle aux amateurs de sports motorisés d’ici et d’ailleurs, les 24 et 25 mai. Chez les professionnels, les spectateurs auront à l’œil deux coureurs locaux : Karl Normand et Tristan Charest. Le premier est un vétéran qui en a vu d’autres. Le second fait partie de la ...