Charle-Édouard D’Astous s’entend avec le Lightning 

L’ancien Albatros du Collège Notre-Dame, Charle-Édouard D’Astous, reviendra en Amérique du Nord la saison prochaine. L’athlète originaire de Rimouski s’est entendu sur les termes d’un contrat d’une saison, à deux volets, avec l’organisation du Lightning de Tampa Bay.

La nouvelle a été confirmée par le directeur général, Julien BriseBois, le 5 mai en fin de journée.

D’Astous, 27 ans, a disputé 49 matchs avec le Brynäs IF de la Ligue suédoise de hockey cette saison, inscrivant 12 buts et 39 points avec un différentiel de +26, contribuant à la première place du club en saison régulière avant de s’incliner face au Luleå HF en finale du Championnat de Suède.

Le défenseur offensif a d’ailleurs terminé la saison régulière à égalité au deuxième rang des défenseurs de la SHL pour les buts et les points, tout en se classant premier pour les minutes de pénalité (67), deuxième pour le différentiel de +26 et cinquième pour les passes décisives (27).

En séries éliminatoires, D’Astous a disputé les 17 matchs du Brynäs IF et a dominé tous les défenseurs de la SHL avec quatre buts et 38 minutes de pénalité. Il a terminé les séries éliminatoires avec huit points et un différentiel de +7, deux résultats qui le plaçaient à égalité au deuxième rang des défenseurs de la SHL.

Avant son passage en Suède, Charle-Édouard D’Astous a disputé deux saisons en Finlande. Il a aussi disputé trois saisons en Amérique du Nord, participant à 23 matchs de la Ligue américaine de hockey avec les Griffins de Grand Rapids et les Eagles du Colorado.

Charle-Édourd D’Astous a été capitaine de l’Océanic de Rimouski. Il a aussi déjà participé au traditionnel Tournoi du Kid de Rivière-du-Loup.