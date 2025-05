Saint-Modeste se lance dans son projet de skatepark

Deux ans après avoir repoussé son projet de parc de planches à roulettes et réalisé, entre temps, une piste de «pumptrack», Saint-Modeste est fin prête à se lancer. Un appel d’offres pour la conception et la construction d’un skatepark a été publié le 16 avril par la Municipalité.

Les élus chérissent ce projet depuis quelques années déjà. Or, avec la flambée du prix du béton en 2022, il a été reporté, avant de revenir sur la table à dessin aujourd’hui. «On l’avait prévu au budget, étant donné que les couts sont redevenus plus raisonnables», soutient le maire, Louis-Marie Bastille.

Étant donné l’appel d’offres en cours, la Municipalité n’a pas souhaité dévoiler le budget réservé pour la réalisation du projet afin de ne pas influencer les éventuels soumissionnaires. Toutefois, elle indique qu’une partie des couts sera absorbée par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec.

M. Bastille espère sauver des couts en faisant réaliser des travaux par les employés municipaux. «Ils ont beaucoup travaillé sur la préparation du terrain [de pumptrack], donc on a acquis pas mal d’expérience. Ça devrait nous permettre de faire une bonne partie de préparation nous-mêmes [pour le skatepark]», raconte-t-il.

Le nouveau parc de planche à roulettes, dont le début des travaux est prévu dans les prochains mois, sera annexé à la piste à rouleaux déjà aménagée au 7, rue des Loisirs. Pour le maire, la construction de ce parc est la suite logique de celui du «pumptrack» qui a déjà permis la tenue de deux compétitions. Il sera, par ailleurs, complémentaire à celui de Rivière-du-Loup. Le maire assure qu’une collaboration a été réalisée avec la ville voisine afin que les modules soient différents.

Si tout va bien, la construction pourrait être terminée dès l’automne. Sinon, le skatepark sera prêt pour la saison estivale 2026. «On espère l’avoir le plus rapidement possible», mentionne le maire. Les délais seront à discuter avec le contracteur sélectionné.

Chaque nouveau projet, pour Louis-Marie Bastille, est une petite victoire lorsqu’il voit les enfants bouger, s’amuser et profiter des installations construites pour eux. «Si on veut de nouvelles familles, il faut être attractif», croit-il, en ajoutant que Saint-Modeste est le territoire le plus jeune de la MRC de Rivière-du-Loup.

Et les projets sont loin d’être terminés pour la petite municipalité. Un plan de développement en loisirs a été réalisé il y a quelques années. «Quand on a des programmes [de subvention] et la possibilité de le faire, on continue le casse-tête. On prend un morceau du plan à chaque fois et on l’ajoute», image l’élu.

Aucune étape ou échéancier n’a été établi pour les projets prévus au plan, ce qui permet à la Municipalité d’être souple dans leur réalisation. «On le fait petit peu par petit peu […] On sait où on s’en va. Il s’agit de réaliser les petits morceaux que l’on peut réaliser chaque année», indique M. Bastille.

Dans les prochaines années, le plus gros projet à venir à Saint-Modeste sera la réfection de la patinoire qui sera notamment réorientée. Le maire estime le début des démarches en 2027. En attendant, la Municipalité se concentrera sur d’autres réalisations, telles qu’un terrain de soccer et de volleyball.