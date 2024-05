Tristan Charest est prêt pour une compétition explosive 

Le 42e Motocross intérieur Bérubé GM de Rivière-du-Loup prévoit donner tout un spectacle aux amateurs de sports motorisés d’ici et d’ailleurs, les 24 et 25 mai. Chez les professionnels, les spectateurs auront à l’œil deux coureurs locaux : Karl Normand et Tristan Charest. Le premier est un vétéran qui en a vu d’autres. Le second fait partie de la relève locale et il ne compte pas s’en laisser imposer.

Originaire de Saint-Antonin, Tristan Charest profitera de la présence de plusieurs amis et membres de sa famille pour tout donner sur la piste du Centre Premier Tech dans les prochains jours. Nul doute, les deux soirées de courses devraient être haute en couleur au cœur de l’amphithéâtre louperivois.

«Le Motocross intérieur de Rivière-du-Loup, c’est un incontournable», a soutenu l’athlète de 25 ans, à une semaine de l’événement, le 16 mai. «Je suis en forme, j’ai hâte que ça commence.»

Tristan Charest participe au plus vieil arénacross au Canada depuis plus de 10 ans déjà. Cette année, chez les pros, il s’attend cependant au calibre le plus relevé jamais offert à Rivière-du-Loup.

En plus du champion en titre, Charles Lefrançois, quatre autres Français, Thomas Ramette, Hugo Manzato, Mika Lamarque et Enzo Polias, tenteront de soulever la Coupe Yvan Richard. C’est sans parler des Américains Josh Cartwright et Gared Steinke, deux champions passés qui espèrent reprendre le titre, des Australiens Géran Stapleton et Aaron Tanti, ainsi que de l’Allemand Dominique Thury.

«Steinke, c’est un coureur qui est spécialiste des arénacross et il est très rapide», a souligné Charest qui ne cache pas regarder les grandes courses de supercross auxquelles participent plusieurs de ces futurs adversaires durant l’hiver. «Mais d’après moi, je dirais que c’est Thomas Ramette qui va remporter l’événement. Il est vraiment rapide lui aussi. En fait, ils sont tous vite…»

«Quand je vois les annonces qui sont faites chaque semaine sur les nouveaux coureurs présents, ça fait monter le stress. Ce sera tout un challenge, mais je vais tout donner. Je n’ai rien à perdre.»

Tristan Charest ne craint toutefois pas les défis. Même s’il sait que l’espace sera limité et que les coureurs n’hésiteront pas à «jouer du coude», il n’a jamais été question de se retirer de l’événement. Il court en arénacross depuis qu’il est tout jeune et Rivière-du-Loup demeure un rendez-vous spécial.

«Courir en arénacross, c’est vraiment ce que je préfère. Les gens embarquent et tu ressens leur énergie. C’est encore plus vrai à Rivière-du-Loup, avec la famille et les amis. Ça te crinque et ça te donne envie de te dépasser», a-t-il témoigné.

«Dans un aréna, c’est plus technique, mais j’y suis plus à l’aise aussi. Le plus important, c’est d’avoir un bon départ et de rester concentré», a-t-il ajouté.

Côté objectif, le coureur espère pouvoir atteindre la super finale, mais il sait que le défi sera grand. «L’année dernière, j’étais à un cheveux de la faire, mais je me suis fait rentrer dedans par un Américain dans le dernier croche», a-t-il raconté. «Si je réussis, ce sera déjà tout un accomplissement.»

Tristan Charest a mis les bouchées doubles ces dernières semaines afin de se préparer pour l’événement. Il roule avec Karl Normand pratiquement tous les soirs et les fins de semaine. «Quand j’étais petit, je rêvais de rouler comme lui. Aujourd’hui, c’est un ami et on roule ensemble, c’est le fun», a-t-il partagé. «Karl est encore très vite. Je crois qu’il pourrait en surprendre plus d’un cette semaine.»

Passionné, Tristan Charest compte multiplier les compétitions, autant en arénacross qu’à l’extérieur au cours de l’été. La saison estivale s’annonce donc chargée et elle a commence à Rivière-du-Loup les 24 et 25 mai.