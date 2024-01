Les Albatros enthousiastes pour leur retour sur la glace

Les joueurs des Albatros du Collège Notre-Dame sont retournés dans leurs familles de bonne humeur à la fin décembre. Et après un excellent parcours au plus récent Challenge CCM, le groupe est motivé pour la suite de la saison dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec. Nul doute, ils souhaiteront poursuivre sur l’élan qu’ils s’y sont offert.

En faisant partie du carré d’as de la traditionnelle compétition de décembre, les Albatros ont prouvé qu’ils étaient capables de compétitionner avec les meilleures équipes du circuit. Une victoire en soit pour l’organisation, estime l’entraineur-chef Michel Ouellet.

«C’est très positif», a-t-il partagé dans une entrevue avant le congé des Fêtes.

«Pour nous, cette compétition est arrivée à point. On a eu des résultats, ce qu’on avait eu de la difficulté à obtenir jusque-là, mais on a surtout cru qu’on était capables de se rendre jusqu’au bout. Les jeunes sont repartis avec de la confiance.»

Au congé des Fêtes, la troupe louperivoise se retrouvait au tout dernier rang du circuit avec 8 victoires en 26 matchs. Pourtant, le classement est secondaire. L’organisation préfère se concentrer sur la progression des joueurs et du groupe en entier. Sur le point de vue du développement, d’ailleurs, le bilan de la première partie de la saison est positif, croit le pilote, ancien joueur de la LNH.

«Si tu ne regardes que le classement, tu pourrais croire que c’est une mauvaise saison. Mais de notre côté, on sait qu’on compétitionne à chaque match. On a perdu plusieurs matchs par un ou deux buts. On rivalise, on n’abandonne pas peu importe la situation et c’est ça qui est important», a souligné Michel Ouellet.

«Au début, on savait qu’on n’allait pas compter beaucoup de buts. En savait qu’on allait être bon défensivement. C’est ce qu’on montre. La progression est belle. Plusieurs joueurs ont connu un bon Challenge et ils montrent de belles choses. L’avenir est prometteur.»

Sur le plan individuel, les meilleurs pointeurs de l’équipe sont Elliot Dubé et Alexis Poirier. L’équipe compte aussi sur une production offensive de ses défenseurs, alors que quatre d’entre eux font partie des meilleurs pointeurs de l’équipe. Mais au-delà des points, ils font tous preuve d’une belle éthique de travail et c’est ce qu’apprécie Michel Ouellet.

«Ils ne perdent pas le focus, malgré les résultats d’équipe. Ils continuent à travailler fort pour avoir une progression individuelle là-dedans.»

Devant le filet, Noah Preston Moore et Édouard Blais ont aussi connu de bons moments, offrant régulièrement la chance de gagner à leur équipe. Ils ont tous les deux reçu des honneurs d’équipe et de ligue dans les dernières semaines. «Ils accomplissent de belles choses avec nous autres.»

Les prochains matchs des Albatros auront lieu dans la région de Montréal les 6 et 7 janvier. L’équipe sera de retour au Centre Premier Tech le 12 janvier pour y accueillir Châteauguay.

*Notons que Victor Poulin trônait au sommet des pointeurs de la formation louperivoise, mais il a récemment quitté pour le junior AAA.