Josiane Lajoie réussit son défi

En octobre dernier, la pompière volontaire de Dégelis, Josiane Lajoie, s’est dépassée lors de son épreuve annuelle. Depuis 10 ans, elle effectue le Défi Extrême du Gratte-Ciel de Dystrophie musculaire Canada. Cette année elle s’est dépassée physiquement et a dépassé son objectif de dons de 285 $.

Mme Lajoie a gravi 15 fois la tour d’observation de 7 étages du quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac, le 14 octobre, en plus de 17 kilomètres de marche, dont le dernier avec un tuyau de pompier de 45 livres, jusqu’à Dégelis. Les montées ont été réalisées avec son habit de pompière et un appareil respiratoire.

Pour l’occasion, Josiane Lajoie amassait des dons. Au total, elle a recueilli 1 160 $. «Merci à toute la population du Témiscouata, ma famille et amis pour vos encouragements et vos dons! Mon objectif de dons est atteint et même dépassé», a-t-elle souligné sur ses réseaux sociaux.

Le 6 novembre, les élus ont soulevé le défi réalisé avec brio de la pompière lors d’une séance du conseil municipal. «Vous faites preuve d’énormément de courage, de force et de détermination pour accomplir un tel exploit chaque année au profit de la dystrophie musculaire», ont-ils soulevé dans une lettre qui lui a été envoyée.

Cette attention a tôt fait de l’émouvoir : «Quelle chance d'avoir une belle famille, la [caserne] 37, des collègues pompiers qui m'appuient et une ville qui appuie et souligne ma démarche d'appuyer la dystrophie musculaire […] Merci pour la belle lettre de reconnaissance de la part de la ville de ma caserne de pompiers qui m'a arraché une larme».