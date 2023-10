Une décennie à gravir des gratte-ciels

Josiane Lajoie, pompière à Dégelis, participera pour la 10e année au Défi Extrême du Gratte-Ciel de Dystrophie musculaire Canada. Avide de se dépasser et d’aider année après année, elle gravira 15 fois la tour d’observation du quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac en plus de parcourir les 17 kilomètres la séparant de la caserne de sa ville.

Comparativement à 2022, la pompière fera trois montées de plus dans la tour. Ce défi d’endurance physique est prévu le 14 octobre dès 8 h. Elle montera les 23 mètres de la tour pendant 2 h 30 en habit de pompier et munie d’un appareil respiratoire, totalisant environ 45 livres, avant de continuer sa route vers Dégelis. Au kilomètre final, elle compte ajouter un tuyau de pompier de 15 livres sur ses épaules pour compléter son parcours en début d’après-midi.

Lorsqu’elle s’est lancée dans cette aventure en 2014, Mme Lajoie l’a fait autant pour repousser ses propres limites que pour faire sa part. «J’ai la chance d’être en forme versus ceux qui ne l’ont pas», soutient-elle. Elle le fait pour le petit-fils d’un conseiller, un jeune homme de l’entourage d’une collègue, pour tous ceux atteints.

C’est ce qui la pousse à continuer : savoir que les sous amassés les aideront grâce à l’avancement de la recherche et l’offre de programmes et de services de soutien. En plus : «C’est un beau défi lié au métier que je fais», indique-t-elle.

Chaque année sa famille, des collègues pompiers et des citoyens l’encouragent pendant son défi. Ils montent quelques fois la tour, marchent avec elle ou l’accueillent à la caserne de Dégelis. Leur générosité est aussi sans équivoque, partage Josiane Lajoie.

La pompière doit cumuler une somme minimale de 750 $ dans le cadre de son défi. Sur la page où elle collecte des sous, elle s’est fixé un objectif de 875 $, mais elle espère atteindre le 1 000 $ cette année.