Karl Normand est champion arénacross 2023

Le coureur de motocross professionnel, Karl Normand, a remporté le Championnat d'arénacross 2023 SXQC. À 36 ans, le pilote louperivois se réjouit de cet ultime titre, mais refuse de se prononcer sur son avenir en motocross.

N'eu été de la pénalité qui l'a fait chuter de la troisième à la sixième place lors du Motocross de Rivière-du-Loup en mai dernier, Karl Normand aurait obtenu trois podiums en trois courses, dont une première place à Amqui le 3 juin et une deuxième place à Chandler une semaine plus tard, le 10 juin.

«Je suis vraiment content. Ça n'a pas été facile. J'ai trouvé ça difficile d'être pénalisé à Rivière-du-Loup pour avoir coupé la piste, mais je n'ai pas chialé. J'ai gagné le championnat par seulement 1 point, ç'aurait pu se jouer là. Mais je suis vraiment content!» Le Louperivois a remporté le championnat en devançant Guillaume St-Cyr par un seul point.

Quant à son avenir, Karl Normand confie ne pas s'être prononcé sur la prochaine saison. «Ça va être une bonne réflexion. Je dois voir avec les commanditaires et les promoteurs. Ç'a couté cher [...] je ne le cacherai pas ! Il y a beaucoup de sacrifices, je l'ai fait pendant plusieurs années et je n'ai pas de regret. Je me pratique encore pas mal, je fais de la moto pour me tenir en "shape", mais les courses, c'est à réfléchir.», admet le pilote.

Karl Normand est un homme entier, sans demi-mesure, que ce soit en arénacross ou en supercross, s'il rempile pour une autre année, il y sera à 100%... ou pas du tout.

Déjà pour 2023, Karl a fait l'impasse sur le Championnat supercross, préférant l'entrainement et surtout, rouler avec ses proches. Mais une fois en course, c'est avec le feu dans les yeux qu'il s'est élancé des lignes de départ de Rivière-du-Loup, d'Amqui et de Chandler.

Les prochains mois devraient être porteurs de réponse pour le charismatique pilote. Mais peu importe sa décision, Karl Normand demeurera à jamais lié à l'univers du motocross et c'est la tête haute qu'il pourra contempler sa carrière.