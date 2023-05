Succès de foule pour le 41e Motocross intérieur de Rivière-du-Loup

Les amateurs de sports motorisés ont eu droit à tout un spectacle le 27 mai au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Le coureur français Charles Lefrançois, champion d’Europe de Supercross, a remporté ce 41e Motocross intérieur de Rivière-du-Loup devant le pilote allemand Dominique Thury et le Louperivois Karl Normand.

Le gagnant n’a eu que de bons mots pour l’organisation louperivoise. «Je ne suis jamais venu au Canada, c’est la première fois pour moi […] On m’a vraiment très bien accueilli. Je suis vraiment content d’avoir gagné ce soir devant le public de Rivière-du-Loup», a commenté Charles Lefrançois. Les courses étaient présentées à guichet fermé, soit devant 3 500 spectateurs.

Chez les pros, le coureur louperivois Karl Normand était monté sur la troisième marche du podium lors de la soirée. Il a toutefois été recalé de trois positions puisqu’il a coupé la piste en début de course, terminant en 6e position. «Le calibre était fort en maudit. J’ai tout donné. J’ai eu de la misère dans mes qualifications, il m’est arrivé des ‘’badluck’’. J’ai gardé mon calme et je me suis dit que j’allais tout donné en finale», explique Karl Normand. Le podium officiel est donc composé de Charles Lefrançois (1er), Dominique Thury (2e) et Jyire Mitchell (3e).

Le pilote français a qualifié l’événement de «grande fête de la moto». «Avec la victoire à la clé, c’est vraiment top […] Il y avait beaucoup de bons pilotes étrangers, donc ce n’était pas évident, il fallait vraiment être concentré sur le départ et tout donner. C’était un peu dur au niveau souffle parce que la piste est petite, donc il a fallu tenir bon», a-t-il ajouté. Il est déjà intéressé à revenir à Rivière-du-Loup l’an prochain.

L’organisateur Paul Thibault n’a pas fermé la porte à un possible retour du Motocross intérieur de Rivière-du-Loup pour une 42e présentation en 2024. «C’est probablement une des plus belles finales que j’ai vues depuis les 12 dernières années. On avait misé sur la venue de Charles Lefrançois pour garder le calibre très élevé. On ne s’est pas trompé», s’est-il réjoui.

Les dépassements propres et spectaculaires du pilote français, même en qualifications, ne lui ont pas fait regretter ce choix. Paul Thibault a qualifié ce 41e Motocross intérieur de succès de foule cette année encore.

RÉSULTATS

Au total, 17 catégories de courses ont été présentées lors de ce 41e Motocross intérieur de Rivière-du-Loup. Chez les Super Lites 250, Christopher Dasilva a remporté les grands honneurs. Yvan Hamilton a remporté la course des Vétérans + 30. Du côté de la catégorie Junior, le gagnant est Jérôme Bélanger. Jesse Beaulieu a gagné la finale de la classe d’initiation. Chez les dames (open), Angie Page a terminé en première position. Tous les résultats sont disponibles sur le site Web de Supercross Québec (SXQC – Arenacross Tour) : supercrossquebec.com