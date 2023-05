Leïla Beaudoin fera partie d’un gala d’envergure à Québec 

Un gala de boxe réunissant certains des boxeurs québécois les plus en vue sur la scène internationale sera organisé au mois d’aout à Québec et Leïla Beaudoin en fera partie. L’athlète du Témiscouata remontera sur le ring le 19 aout, chez elle au Centre Vidéotron, en sous-carte d’une impressionnante carte réunissant notamment Arthur Beterbiev et Christian MBilli.

Il s’agit d’une occasion en or pour Beaudoin qui aura la chance de performer lors d’un événement majeur qui retiendra l’attention des amateurs de boxe d’ici et d’ailleurs. Le combat entre Arthur Beterbiev, qui défendra ses ceintures IBF, WBC et WBO des mi-lourds contre le Britannique Callum Smith, sera très attendu. La visibilité à l’étranger sera très importante.

«C'est énorme et je suis tellement reconnaissante d'enfin pouvoir faire un retour devant mon monde, ici chez moi. De boxer sur une carte de cet envergure est un rêve de jeunesse qui se réalise. Je veux remercier Eye of the Tiger de me faire confiance», a partagé l’athlète sur les réseaux sociaux.

Le gala est organisé conjointement par Top Rank, Matchroom Boxing et Eye of the Tiger Management. Il sera présenté sur ESPN +.

Selon le promoteur d'Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, il s’agit d’un rendez-vous à ne pas manquer. «C'est un événement hautement significatif pour nous qui travaillons à ramener de grands combats au Québec», a-t-il dit lors d’une conférence de presse, le 25 mai. Il soutient même que cette soirée pourrait marquer «le début d'une nouvelle ère» pour la boxe québécoise.

Pour le moment, l’identité de l’adversaire n’est pas connue. La programmation complète du gala, qui inclut aussi Simon Kean, sera dévoilée ultérieurement.

Quoi qu’il en soit, Leïla Beaudoin – qui est toujours bien positionnée dans les classements internationaux – voudra venger sa seule défaite en carrière, subie aux dépens d’Elizabeth Chavez Espinoza au début du mois de mai. Nul doute qu’elle se nourrira de l’énergie de la foule qui sera derrière elle.