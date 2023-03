Un autre but et même une fusillade pour Alex Belzile 

Alex Belzile continue de gagner le cœur des amateurs du Canadien de Montréal à un rythme effréné. L’attaquant de Saint-Éloi a trouvé le fond du filet dans un troisième match de suite, jeudi. Preuve de la confiance qu’il reçoit aussi de l’entraineur, il a été envoyé sur la glace dans un moment critique en fin de match, tout en obtenant une chance en tirs de barrage.

Reconnu pour son travail acharné et les buts marqués au pic et à la pelle, Belzile a cette fois fait état de ses plus beaux atouts offensifs contre les Rangers de New York. Le fougueux attaquant a déjoué Igor Shesterkin, l’un des meilleurs de la profession, d’un bon tir des poignets dans la partie supérieure du filet.

Il donnait alors les devants aux Canadiens de Montréal en fin de première période, soulevant ses coéquipiers sur le banc.

«Et le buuuuuuuuut ! Ma parole, ça se poursuit pour Alex Belzile!», a lancé le descripteur Pierre Houde.

Alex Belzile marque dans un 3e match de suite 😱🔥 pic.twitter.com/cRL4BNdRf3 — TVA Sports (@TVASports) March 10, 2023

Alex Belzile a été employé pendant plus de 10 minutes. Il a été envoyé sur la glace en fin de match lorsque le pointage était à égalité 3-3, un moment important. Il a aussi été envoyé en tirs de barrage pour l’entraineur Martin St-Louis, une première dans la LNH.

Il a maintenant inscrit 10 points en 20 matchs dans la LNH cette saison.

