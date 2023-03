Alex Belzile poursuit son bon travail avec le grand club 

Alex Belzile profite des opportunités qui lui sont présentées pour se mettre en valeur, ces jours-ci avec le Canadien de Montréal. L’athlète natif de Saint-Éloi amène son énergie habituelle et un jeu mature et intelligent avec le grand club, mais il réussit aussi maintenant à inscrire son nom plus régulièrement sur la feuille de pointage.

L’attaquant de 31 ans a inscrit un but dans un deuxième match consécutif, mardi soir lors d’une rencontre contre les Hurricanes de la Caroline. En première période, il a profité d’un rebond offert par le gardien adverse et il n’a pas manqué sa chance.

Plus tard, il a aussi ajouté une mention d’aide sur le but de son coéquipier Michael Pezzetta, terminant la rencontre avec un dossier de +1 et un pourcentage de réussite de 71 % aux mises au jeu. Plusieurs fois, il s’est démarqué par sa patience et des jeux bien calculés.

Alex Belzile compte maintenant 3 buts et 6 passes en pour 9 points en 18 parties (consécutives) dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison. Force est aussi de constater qu’il déploie tranquillement un argument pour un séjour à long terme avec le Canadien.

LOUANGÉ PAR SES COÉQUIPIERS

Interrogé par les journalistes après la rencontre, le gardien Jake Allen n’a d’ailleurs pas manqué de louanger son coéquipier québécois. Peut-il rester dans la LNH? «Pourquoi pas? Il joue comme ça. Je me fous bien de son âge. Je le prendrais dans mon équipe n'importe quand», a lancé Allen dans une entrevue rapportée par différents médias, dont le rds.ca.

«Belzile n’aime pas quand les gars ralentissent. Il veut voir tout le monde avec le pied sur l’accélérateur. Il arrive à l’aréna avec le sourire tous les jours. Il apportait la même énergie à Laval. Il était le capitaine pour une raison, il avait un impact sur les jeunes du Rocket. Il est toujours heureux, il a de l’énergie», a poursuivi le gardien.

De l’autre côté du vestiaire, les journalistes n’ont pas forcé Pezzetta à vanter son coéquipier de trio. «C’était une question de temps pour lui. Il a du talent et il sait comment se rendre utile à une équipe, peu importe son temps de jeu. Il est un joueur de hockey très intelligent […] Je suis vraiment heureux pour lui. J’espère jouer avec lui le plus longtemps possible», a-t-il partagé.

Appelé à commenter sa performance, le principal intéressé est resté fidèle à lui-même : simple et humble. «Ça bien été. Quand tu noircis la feuille, c’est toujours le fun de contribuer aux succès offensifs de l’équipe», a-t-il dit, soulignant qu’il ne comptait pas lâcher l’accélérateur, bien au fait qu’il devra continuer de se battre pour une place.

Devant les journalistes, Alex Belzile n’a pas non plus caché qu’il gagne en confiance dans la Ligue nationale, et ce dans plusieurs facettes de jeu. Parlez-en à Brent Burns et Stefan Noesen qui ont tous les deux perdu patience à la suite d’interactions avec lui.