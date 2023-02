La Ligue de baseball Puribec perd une deuxième équipe

L'hiver donne des sueurs froides aux dirigeants de la Ligue de baseball Puribec qui encaissent le départ d'une deuxième équipe en moins d'une semaine. Après Montmagny, l'organisation du Fontière FM a confirmé ce vendredi 17 février le retrait du club de la ligue au profit d'une année sabbatique.

«Le conseil d’administration choisit cette option en raison de plusieurs facteurs. Les nouveaux règlements qui restreignent la qualité de jeu des joueurs importés ainsi que le nombre limité de manches que ces joueurs peuvent lancer sont effectivement deux points désavantageux pour l’équipe d’Edmundston», écrit le président de l'équipe, Jean Lebel.

Le conseil d’administration de l’équipe d’Edmundston avait commencé à solliciter l’intérêt des joueurs locaux, mais selon son président «très peu de joueurs ont confirmé ou même manifesté leur retour». L'organisation soutient que sans joueurs extérieurs le club est incapable de rivaliser avec les autres équipes.

Rappelons que dans les dernières années, les succès remportés par l'équipe néobrunswickoise ont été largement attribuables à la présence des joueurs dits «importés». L'équipe était rapidement passée des basfonds de la ligue à prétendante au championnat de la coupe Verret-Couture.

Plus tôt cette semaine, la formation des Toitures ProLemieux de Montmagny quitte la Ligue de baseball Puribec afin de joindre la Ligue de Baseball Senior Majeur de Québec pour la prochaine saison.

La ligue ne compte plus que cinq équipes, celles des villes de Rimouski, Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac, Trois-Pistoles et celle de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick. Les joueurs des Cataractes de Grand-Sault se retrouvent maintenant isolés à plus de 90 minutes de route de leurs plus proches opposants.