Une deuxième place pour Karl Normand à la 40e édition du motocross intérieur de Rivière-du-Loup

Le coureur favori, Karl Normand, a terminé deuxième lors du 40e Motocross intérieur Coors Light-Distribution Francis de Rivière-du-Loup qui se déroulait à guichets fermés au Centre Premier Tech. Il a confié que le feu de la foule de 3 500 personnes l’a nourri pendant toute la course.

Le coureur local, dès le départ, s’est élancé et a pris les devants, envenimant les spectateurs. Il a mené une bonne partie la course et avait une bonne avance sur ses adversaires. Malheureusement, en prenant un virage le moteur de sa moto a étouffé. Josh Cartwright, grand gagnant de la 40e édition a donc pris la première place, sans laisser la chance à Karl Normand de le rattraper.

Malgré ce petit obstacle, M. Normand est fier de sa performance : «Pour moi c’est comme une victoire aux Olympiques d’être sur le podium devant mon public. J’ai vraiment tout donné pour la finale. C’était super!» Il explique que, normalement, il se laisse beaucoup influencer par les coureurs américains, puisque ces derniers s’entrainent tout l’hiver, mais que, cette année, il a tout donné jusqu’à la fin.

Il y a de fortes chances de revoir le coureur lors de la 41e édition, s’il y a. En attendant, il n’a pas l’intention d’effectuer beaucoup de courses en cette année, il compte s’entrainer beaucoup avec sa moto.



