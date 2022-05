Du gros calibre pour le 40e Motocross intérieur de Rivière-du-Loup

Le promoteur du Motocross intérieur Coors Light – Distribution Francis de Rivière-du-Loup, Paul Thibault, attend de pouvoir célébrer le 40e anniversaire de son populaire événement depuis deux ans maintenant. Le 28 mai prochain, il le fera en grand avec la présentation d’un spectacle relevé et garni de coureurs internationaux de qualité.

Un mois avant le grand retour du motocross, dont la renommée traverse les frontières québécoises et canadiennes, le passionné a confirmé que l’engouement est là. Les amateurs de sport motorisés sont plus impatients que jamais d’être de retour au Centre Premier Tech.

«La vente de billets est en feu actuellement. Je n’ai jamais vendu autant de billets plus de 30 jours avant l’événement. C’est incroyable, un vrai retour en force», a-t-il mentionné il y a quelques jours, heureux de pouvoir finalement fêter quatre décennies de courses de motocross intérieures à Rivière-du-Loup. «J’attendais ça depuis longtemps», a-t-il partagé.

Après avoir confirmé que l’événement allait pouvoir avoir lieu au début mars, Paul Thibault n’a pas ménagé les efforts afin d’attirer des coureurs professionnels de renom en sol louperivois. Il a aussi pu compter sur l’aide d’un ami, Julien Perrier, qui est propriétaire de l’équipe PRMX et qui se présentera avec plusieurs coureurs talentueux.

Belle nouvelle : le champion défendant, Ryan Breece, a confirmé sa présence à Rivière-du-Loup. En 2019, après avoir soulevé la Coupe Yvan-Richard, l’athlète de l’Idaho n’avait pas caché être attaché à la course louperivoise.

Les autres noms à retenir sont ceux des Américains Kyle Dillin (New York), Ben Nelko (Pennsylvanie), Hunter Sayles (Michigan) et Devin Simonson (Caroline du Nord). JY Roberts, le premier coureur australien à participer au Motocross intérieur de Rivière-du-Loup, devra aussi être surveillé de près.

Localement, les amateurs retrouveront évidemment le favori Karl Normand. Le vétéran est toujours aussi passionné et travaille très fort pour faire partie des plus rapides. Il sera accompagné chez les pros par Félix Ouellet de Saint-Hubert, Tristan Charest de Saint-Antonin et Samuel Lavoie de Dégelis.

«Ce sera intéressant de les voir à l’œuvre, a assuré Paul Thibault. Samuel est un coureur très expérimenté, mais il n’a jamais jeté son dévolu sur les arénacross, lui qui prend part à des événements extérieurs.»

Au total, la catégorie pro devrait compter sur une douzaine d’athlètes québécois – dont Dave Blanchet et Guillaume St-Cyr – sur environ 24 coureurs en piste, ce qui permettrait de présenter trois qualifications de huit coureurs. «C’est le nombre idéal», a estimé le promoteur.

Le 40e Motocross intérieur de Rivière-du-Loup présentera une dizaine de catégories différentes pendant la soirée. Les spectateurs auront aussi droit au retour de la classe pro en VTT. Michael Lévesque de Saint-Épiphane sera à surveiller.

Notons que la présidence d’honneur sera assumée par le Louperivois Simon Belzile, ancien coureur de motocross et ex-champion provincial de snocross. Un hommage sera aussi fait au regretté Robert Thibault qui a longtemps contribué au succès du Motocross intérieur de Rivière-du-Loup.

Avis aux personnes intéressées, des billets sont disponibles dans tous les commerces de moto de la région. Il est aussi possible de réserver sa place sur la plateforme Web https://lepointdevente.com.