«La fenêtre est ouverte» pour les 3L 

Après avoir atteint la finale de la LNAH deux ans de suite, les 3L de Rivière-du-Loup n’estiment plus être dans une période de transition ou de restructuration. Avec le groupe en place, dirigé par un noyau de joueurs jeunes et talentueux, l’organisation est prête à passer «à la prochaine étape». L’objectif? La victoire.

Au lendemain d’une saison encourageante, voire «au-delà des espérances», les 3L ont dressé un bilan fort positif de la saison 2024-2025, ce jeudi 15 mai au Centre Premier Tech. Même si le résultat de la série finale contre les Éperviers de Sorel-Tracy n’a pas été celui qui était souhaité, le copropriétaire Christian Lévesque, le directeur général Fabien Dubé et le capitaine Tristan Pomerleau ont tous soutenu que l’avenir était prometteur à Rivière-du-Loup.

«Nous avons connu une excellence saison et nous sommes bien contents, autant de la réponse des fans que des performances sur la glace», a déclaré Christian Lévesque, confirmant du même coup de la stabilité au niveau des actionnaires. «On était vraiment tout près, encore une fois.»

«On est satisfaits d’avoir amené une deuxième finale en deux ans à Rivière-du-Loup. On sait que ce n’est jamais facile de faire du hockey en région plus éloignée dans cette ligue-là, alors c’est une fierté», a renchéri Fabien Dubé. «Ça démontre aussi les sacrifices que les joueurs sont prêts à faire pour porter ce groupe-là. C’est un héritage fort pour la suite.»

En début de saison, l’organisation avait l’objectif de terminer dans le top 4 du classement de la LNAH. Cela n’a pas été atteint, puisque l’équipe de l’entraineur-chef Éric Haley a pris le 5e rang. Après un début de saison plus difficile, marqué par le départ de plusieurs joueurs importants, le groupe a accueilli de nouveaux éléments qui sont venus le renforcer. La cohésion a pris en cours de route, les succès ont été rencontrés et l’équipe a finalement fait son chemin vers la finale du championnat.

Il s’agit d’une «saison spéciale» qui met en lumière la résilience, le caractère et le dévouement de chacun des joueurs, estime Fabien Dubé. «La culture d’engagement, de dévouement, de respect et de détermination est solidement ancrée dans l’équipe.»

SIGNATURES ET ÉCHANGES

Le directeur général, qui a officiellement été reconduit dans ses fonctions pour la prochaine année, aura à nouveau fort à faire pendant la saison morte. L’équipe cherchera certainement à s’améliorer et à profiter des différentes chances qui se présenteront, mais elle ne le fera pas à n’importe quel prix.

Y a-t-il des opportunités du côté de la liste de protection? «Il y en a», a répondu Fabien à la question qu’il attendait de pied ferme. «On a quelques opportunités. Nous sommes en discussion avec nos joueurs de liste plusieurs fois par année et il y aura des nouveautés, mais il n’y en aura pas une tonne», a-t-il ajouté, prudent.

L’organisation compte aussi le tout premier choix au prochain repêchage, lequel avait été obtenu dans l’échange de Maxime St-Cyr avec la National de Québec. À ce niveau, Fabien Dubé réfléchit à la stratégie qu’il voudra adopter avec son équipe. Il n’a pas non plus fermé la porte à un échange, si c’est gagnant pour l’organisation

Notons aussi qu’aucun joueur actuel n’a signifié son désir de quitter l’équipe en vue de la prochaine saison. «C’est une bonne nouvelle! Nous pourrons compter sur notre noyau de joueurs pour une autre année, si ce n’est pas plus», a-t-il dit, heureux de pouvoir miser sur la stabilité et le développement pour la saison à venir.

Quoi qu’il en soit, Fabien Dubé ne cache pas que les 3L ne compteront jamais sur l’alignement le plus impressionnant «sur papier». Ce qui ne veut pas dire que l’équipe ne réussira pas à compétitionner et à s’offrir une chance de victoire.

La force du groupe, a-t-il dit, réside dans le collectif, le respect que les joueurs ont les uns pour les autres, et les efforts qu’ils sont tous prêts à déployer sur la glace. Des mots acquiescés par Tristan Pomerleau et Christian Lévesque.

«Les joueurs qui se greffés au groupe cette année ont adhéré à notre philosophie. Je suis très fier de notre groupe de gars», a déclaré Pomerleau qui a été élu meilleur défenseur de la LNAH cette saison. Il n’a pas non plus hésité à lever son chapeau à Fabien Dubé et Éric Haley pour le travail accompli.

«C’est facilement le plus beau groupe de gars qu’on a eu. Ils étaient unis et les résultats sont partis de la chambre en premier. On a de bons individus et des personnes dédiées. Un excellent groupe, à l’image de toute l’équipe des 3L.»

L’organisation s’est aussi dite très reconnaissante envers les partisans qui ont été nombreux à assister aux matchs cette saison. Le Centre Premier Tech a accueilli un nombre moyen de 1 415 spectateurs par match, ce qui constitue la deuxième meilleure moyenne de la concession. En séries, la moyenne a grimpé à 2 332 partisans.