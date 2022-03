Un cinquième combat gagné pour Leïla Beaudoin

Leïla Beaudoin, boxeuse originaire de la région du Témiscouata, a disputé son deuxième combat de l'année, ce 26 mars vers 18 h. Elle est sortie victorieuse de cet affrontement contre la Mexicaine Estefania Gonzalez Franco en six rounds, restant ainsi toujours invaincue depuis ses débuts dans la boxe professionnelle.

Beaudoin détient maintenant une fiche de 5 victoires en autant de combats disputés, dont une par K.O. L’athlète témiscouataine était la cinquième à monter sur le ring du Cabaret du Casino de Montréal lors du gala du promoteur Eye of the Tiger Management avec lequel elle a un contrat depuis 2019.

«Excellent combat pour Leïla Beaudoin qui avait une droite des plus efficaces. Elle a touché davantage, lancé un volume de coups plus élevé et a démontré un style offensif, malgré une adversaire bien présente dans l’arène et qui a chèrement vendue sa peau», a publié Eye of the Tiger sur sa page Facebook.

La boxeuse combattait pour la deuxième fois en un peu plus d’un mois. Elle avait aussi remporté son duel en six rounds à la fin février.