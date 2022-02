Leïla Beaudoin victorieuse à Montréal

La boxeuse de la région du Témiscouata Leïla Beaudoin a renoué de belle façon avec la compétition ce 19 février, plus d’un an après son dernier combat professionnel. Elle a remporté son combat de six rounds l’opposant à la Mexicaine Monica Selene Alcala par décision unanime des juges.

L’athlète était la première à monter sur le ring dans le cadre d’un gala de boxe organisé par le promoteur Eye of the Tiger Management au Cabaret du Casino de Montréal, ce samedi. Leïla Beaudoin avait entamé son camp d’entrainement au cours de mois de janvier dernier.

Jusqu’à maintenant, elle a remporté 4 victoires en autant de combats depuis le début de sa carrière professionnelle. L’athlète témiscouataine a signé un contrat à long terme avec Eye of the Tiger Management en aout 2019. En l’espace de quelques mois en 2021, elle a vu trois de ses combats être annulés pour diverses raisons.