La Finale des Jeux du Québec annulée, un report analysé 

La 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup, prévue en mars prochain après un report d'un an, n'aura pas lieu. SPORTSQUÉBEC, en collaboration avec les acteurs impliqués, a officialisé la nouvelle, rapportée ces derniers jours par différents médias, dont Info Dimanche, ce lundi 10 janvier.

«Cette décision difficile a donc été prise afin de protéger la santé et la sécurité des athlètes, du personnel et des bénévoles, ainsi que des membres de la communauté, à la suite de l'importante hausse des cas de COVID-19 dans la province. L'intensité avec laquelle la pandémie et le variant Omicron ont frappé le Québec récemment n’a pas laissé d’autre choix aux différents partenaires», explique-t-on.

Actuellement, le gouvernement du Québec n'autorise aucun grand événement à l’intérieur. La pandémie a des impacts importants sur l'organisation d'un rassemblement de l'envergure d’une Finale des Jeux du Québec. L'évènement, rappelons le, se déroule pendant 10 jours, accueille plus de 3 300 athlètes provenant de 19 régions, 2 500 bénévoles et 18 compétitions sportives provinciales, et ce, sans compter les spectateurs et partenaires présents.

Les principaux partenaires étudieront différentes options au cours des prochaines semaines. La viabilité d’un report de la Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup en mars 2023 sera notamment évaluée.

Plus de détails suivront...