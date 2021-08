Un franc succès pour la sixième édition du triathlon Pohénégamook

Après une annulation en 2020, le Triathlon Pohénégamook est revenu en force ce 29 aout. Près de 170 participants ont pris part à l’évènement qui a été un franc succès. Les organisateurs, Pascal Gagné, Samuel Sévigny et Bernard Sozio ont déjà confirmé que l’activité sera de retour en 2022 pour une septième édition.

Les responsables étaient contents d’être de retour cette année. «Ça a vraiment été une belle édition», a mentionné Pascal Gagné. Plusieurs failles étaient au rendez-vous, de même que la belle température. D’après l’organisateur, tout s’est bien déroulé et ils ont pu signer une journée presque parfaite.

«C’est notre gagne-pain : le sourire des gens heureux qui disent qu’ils vont revenir l’année prochaine», a souligné M. Bérubé. Il témoigne qu’ils ont reçu de nombreux remerciements pour l’évènement et plusieurs commentaires positifs par rapport à l’organisation.

Cette année, le parcours de course à pied a été modifié pour être plus au pied du lac. Ainsi, les participants avaient une vue magnifique et avaient une proximité avec l’eau.

Selon Pascal, le Triathlon Pohénégamook est reconnu pour son ambiance familiale. Les gens ont beaucoup de plaisir, l’animateur sur place en est pour beaucoup. «Il est vraiment passionné, que les personnes soient premières ou dernières, il ne baisse pas son intensité», confie le co responsable.

Plus de 90 bénévoles étaient sur place pour l’évènement. D’année en année, la mobilisation de la communauté se fait davantage sentir. «Depuis que nous sommes collés sur la 289, le monde s’arrête. Le triathlon apporte beaucoup à la région et la fait découvrir», se réjouit M. Bérubé. L’aide des citoyens fait réellement une différence dans l’organisation, même la mairesse Louise Labonté a été sur place toute la journée.

«La mission du triathlon est de faire découvrir le sport aux gens, mais surtout aux plus jeunes. Les profits amassés sont ensuite redonnés dans des activités familiales ou sportives, ou des organismes de la région. On veut redonner à la communauté» confie Pascal Bérubé.

Rappelons qu’en 2019, l’OBNL MultiAthlon Témiscouata avait remis 1000$ en 2019. Cette année, les organisateurs s’attendent à remettre près de 2000$.

Athlètes de la région

Beaucoup d’athlètes de la région se sont démarqués ce dimanche. Il y a, notamment, Elliot Bérubé qui a terminé premier lors du triathlon olympique. Billy Lapointe a, pour sa part, fini quatrième, mais deuxième dans sa catégorie pour la même course. Caroline Mailloux a décroché la seconde place chez les femmes et a été première dans sa catégorie pour le même parcours.

Stéphane Perreault a participé au triathlon sprint et est arrivé sixième chez les hommes et premier dans sa catégorie.

On a aussi pu observer Sara-Kim Veilleux en action lors du triathlon initiation où elle est repartie avec la troisième place et en étant première de sa catégorie.