Leïla Beaudoin en action au Mexique le 7 novembre 

Après une attente de plusieurs mois, la boxeuse Leïla Beaudoin connaît maintenant la date de son troisième combat professionnel. L’athlète du Témiscouata s’envolera au Mexique en novembre pour y retrouver une adversaire dont l’identité sera dévoilée ultérieurement.

Eye of the Tiger Management, qui s’occupe de la carrière de Beaudoin, a confirmé la nouvelle vendredi soir sur les réseaux sociaux. Le combat aura lieu le 7 novembre et il sera présenté dans une nouvelle formule sur les ondes de www.punchinggrace.com.

Le dernier combat de la boxeuse a eu lieu en février dernier à Rimouski. La Témilacoise avait alors vaincu la Mexicaine Maria Esther Del Angel Diaz par décision unanime.

Leïla Beaudoin tentera de conserver une fiche parfaite, elle qui n’a toujours pas subi la défaite depuis son entrée chez les pros, il y a maintenant un peu plus d’un an.

Au Mexique, elle sera accompagnée de deux autres boxeurs du Québec, dont Thomas Chabot de Thetford Mines.