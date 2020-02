Leïla Beaudoin victorieuse à Rimouski

La boxeuse originaire de Témiscouata-sur-le-Lac Leïla Beaudoin a remporté son 2e combat professionnel en carrière à Rimouski devant une foule déjà conquise le 21 février contre son adversaire, la Mexicaine Maria Esther Del Angel Diaz.

La Témilacoise de 23 ans a dominé son opposante sur le ring, grâce notamment à ses combinaisons de coups puissants et un avantage de portée de deux pouces. Les trois juges lui ont octroyé des cartes unanimes de 40-36. Elle est donc toujours invaincue. «Elle a un bon menton parce que je l’ai ébranlée une couple de fois, mais elle est restée debout», a-t-elle commenté, sur les ondes de TVA Sports après son combat.

Leïla Beaudoin a effectué ses débuts professionnels il y a quelques mois seulement, en octobre dernier et a signé un contrat de deux ans avec Eye of the Tiger Management en aout 2019. Elle a été sacrée championne canadienne sénior l’an dernier et elle est présentement entrainée par François Duguay.