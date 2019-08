Britanie Cauchon, championne provinciale sur route

Décidément, la saison 2019 aura été parsemée de grandes réussites pour la cycliste Britanie Cauchon de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Cette fin de semaine, l’athlète a été sacrée championne provinciale sur route après avoir dominé la compétition en Beauce.

La jeune femme de 15 ans s’est ainsi couverte d’or en remportant toutes les épreuves auxquelles elle a participé, soit le contre la montre, sa spécialité, le critérium et la course sur route. Avec trois victoires en trois occasions, elle a lancé un message fort : elle est la cycliste à battre chez les moins de 17 ans au Québec, et ce, même si elle n’est qu’à sa première année dans la catégorie cadet.

Concrètement, au contre la montre, Britanie a terminé au 1er rang avec une avance de 19 secondes sur sa plus proche rivale. En après-midi, au critérium, l’athlète a imposé un rythme d’enfer et elle s’est échappée en solo, terminant cette fois plus de 1:28 devant ses poursuivantes. Enfin, à la course sur route, une épreuve de 48 km avec trois ascensions, elle attaqué dès le début avant de s’échapper au 2e tour. Elle a terminé avec une confortable avance de 1:32 sur ses adversaires.

Nul doute, Birtanie Cauchon est à sa place sur la selle d’un vélo. Rappelons qu’elle a remporté récemment le Tour de l’Avenir MaKadence dans la catégorie cadet, tout en terminant au 2e rang au cumulatif incluant la catégorie supérieure, junior. La seule cycliste qui a réussi à la battre est Magdeleine Vallières-Mill, une athlète de 18 ans.