Les Braves et le CMB prêts pour la nouvelle saison

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles et les Braves Batitech du Témiscouata sont prêts à passer à l’action dans la Ligue de baseball senior Puribec. Les deux formations, qui se sont affrontées en finale des séries l’an dernier, comptent bien être de nouveau compétitives et aspirer aux grands honneurs.

À Trois-Pistoles, les triples champions en titre, seront assurément de redoutables adversaires encore une fois cette saison. L’équipe dirigée par Éric Rousseau compte essentiellement sur le même noyau de vétérans. Seuls Daniel Desjardins et Marc-Antoine Bérubé ne seront pas de retour.

«Nos joueurs importants ont confirmé leur retour rapidement. On pense à Jimmy Durette, Simon Rousseau, Dave Voyer... Il y a aussi les plus jeunes qui se sont greffés au cours des dernières années comme Ludovic Saucier et Thomas Morin, entre autres. On a hâte que ça commence», a partagé le pilote.

L’équipe pistoloise, qui a recommencé l’entrainement ces dernières semaines, pourra aussi compter sur les services occasionnels d’Olivier Dionne, un frappeur de choix. L'athlète devrait aussi s'aligner avec Shawinigan dans la Ligue de baseball senior élite du Québec, mais il sera une valeur ajoutée au groupe lors de ses présences au stade Paul-Émile Dubé.

BRAVES BATITECH

De leur côté, les Braves Batitech du Témiscouata devront évidemment pallier la perte de Dany Paradis-Giroux qui a signé, le 15 mai, un contrat dans la Ligue Can-Am. S’il est bien au fait du défi que cela représente, l’entraineur Alain Théberge a totalement confiance en son équipe.

«C’est une lourde perte, mais nous croyons être en mesure de nous rendre loin. On a un effectif qui se ressemble beaucoup avec les retours de Samuel Pearson, Félix Castonguay, Anthony Fournier, entre autres. On a aussi deux ou trois additions qui devraient être de bons joueurs pour nous. On va donc être capable de défendre nos couleurs, mais c’est sûr que nous devons remplacer un 3e frappeur, probablement le meilleur de l’équipe et meilleur lanceur de la ligue. Il faudra faire les choses autrement», a-t-il souligné.

DÉJÀ UNE 41e SAISON

C’est le 18 mai prochain que devrait résonner le traditionnel «Play ball» pour l’occasion dans la Ligue de baseball senior Puribec. Les amateurs de baseball senior régional devraient pouvoir assister à un duel épique entre le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles et le CIEL-FM à Rivière-du-Loup (voir autre texte).

Si tout se déroule comme prévu, les 8 équipes du circuit seront en action pour ce premier week-end d’activités, puisque le lendemain (19 mai) Rimouski sera à Matane dès 14 h, La Pocatière à Témiscouata également à14 h et Grand-Sault sera en visite à Edmundston dès 19 h.

Cette année, chacune des équipes de la Ligue Puribec jouera 20 parties dans un calendrier déséquilibré qui comptera un total de 80 joutes. Toutes les équipes participeront aux séries éliminatoires et batailleront alors pour l’obtention de la Coupe Couture-Verret. Les gouverneurs du circuit ont apporté quelques petits changements à la formule des séries alors que le premier tour éliminatoire opposera les positions 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 et 4 vs 5 du classement général.

Ces formations s'affronteront dans une série 3 de 5 dès le départ. Les équipes du carré d'as croiseront le fer lors des demi-finales 4 de 7, toujours selon les positions du classement général. Les deux meilleures formations seront de la finale 4 de 7.

Depuis quelques années, la Ligue Puribec a fait un important virage technologique afin de se rapprocher des nombreux amateurs de baseball du Bas-Saint-Laurent et du Nouveau-Brunswick. Une fois de plus cette saison, les partisans sont invités à se rendre sur le site web au www.baseballseniorbsl.ca. Ils y trouveront, le calendrier, les résultats, le classement et les nouvelles des 8 équipes. La Ligue de baseball Puribec est très active également sur Facebook et Twitter.

Par ailleurs, le président de la Ligue, Denis Bérubé, désire remercier le commanditaire majeur, Puribec, un partenaire indispensable pour le bon fonctionnement du circuit.