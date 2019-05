Le Ciel Fm dans une situation critique

La 41e saison de la Ligue de baseball senior Puribec doit être lancée ce samedi avec un affrontement entre le Ciel Fm de Rivière-du-Loup et le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles. Cela dit, actuellement, rien n’est plus incertain.

La formation louperivoise, qui doit accueillir ce match inaugural, est ainsi victime d’un important manque d’effectifs et sa présence pour la prochaine saison est compromise. Concrètement, l’équipe ne compterait aujourd’hui que sur une poignée de joueurs.

«Présentement, je peux dire que l’équipe de Rivière-du-Loup sera là samedi à 95 %. Mais je ne peux pas dire 100 %», a partagé le président de la ligue, Denis Bérubé, lors d’un point de presse, mardi. «Je dis ça en étant optimiste, parce que je travaille très fort, tout comme François Rossignol à la direction.»

La situation est à ce point préoccupante que le sort du Ciel Fm pourrait bien se retrouver entre les mains des dirigeants des autres équipes du circuit, jeudi soir. Une rencontre spéciale aura lieu et des demandes devraient être naturellement effectuées.

«Il y a des joueurs qui seraient probablement prêts à venir jouer à Rivière-du-Loup. Ils ne seraient pas des importés, mais des joueurs des autres équipes qu’on serait capable de libérer […] Ce qu’il faut, c’est que chaque équipe collabore et qu’on puisse libérer un ou deux joueurs pour une saison seulement. Il faut que ce soit des joueurs qui peuvent jouer sur le terrain et performer, c’est primordial», explique-t-il.

Une autre pièce du casse-tête qui sera assurément évaluée est de permettre à Rivière-du-Loup d’aligner leurs deux nouveaux joueurs importés lors d’un même match. Un privilège qui leur avait été refusé dans les dernières semaines.

«Ça pourrait faire partie de la solution», confirme M. Bérubé. «Ç’avait été refusé, parce qu’on n’avait pas encore frappé un mur et constaté que c’était sérieux. C’est sûr que tout le monde veut gagner et je comprends ça, mais il faut passer au travers la situation actuelle. Il faut sauver la concession et il nous reste 3-4 jours pour le faire.»

Pour le président, il ne fait pas de doute que Rivière-du-Loup doit avoir une équipe cette année au sein de la Ligue de baseball senior Puribec. «Ça prend Rivière-du-Loup dans cette ligue-là et je pense que tout le monde s’entend là-dessus. Toutes les concessions sont importantes, mais celle de Rivière-du-Loup est très très importante, tout simplement», dit-il.

Denis Bérubé estime que l'avenir est rose pour le Ciel Fm, compte tenu du développement de joueurs de qualité à Rivière-du-Loup. Il précise que la situation actuelle de l'équipe n'est que la somme malheureuse de plusieurs événements survenus tous la même année : retraites de joueurs, départs de jeunes vers des niveaux supérieurs, blessures, etc.

De son côté, François Rossignol confirme également que la rencontre de jeudi soir sera déterminante pour la survie du Ciel Fm. Malgré les difficultés, le passionné n’a pas ménagé les efforts ces dernières semaines afin que du baseball senior puisse se jouer à Rivière-du-Loup au courant de la saison estivale. Il est aussi toujours à la recherches de bénévoles pour l'épauler lors des matchs locaux.