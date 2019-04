C'est un départ pour le Championnat canadien juvénile de ballon sur glace

Les premiers matchs du Championnat canadien juvénile de ballon sur glace étaient disputés dès 7 h ce matin au Centre Premier Tech et au Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup. Plus de 300 joueurs et joueuses, ainsi que 100 accompagnateurs sont en ville pour l'occasion, et 55 matchs seront disputés du 3 au 6 avril.

Les championnes en titre, l'équipe T-Miss du Témiscouata, ont perdu lors de leur match d'ouverture contre les Big River Crusaders de la Saskatchewan par la marque de 3 à 0. L'équipe hôte Miss-T a aussi perdu son premier match 2 à 0 aux mains de l'Eastern Thunder de l'Ontario.

De son côté, le Blizzard de Québec a remporté sa première rencontre contre les Seaway Devils de l'Ontario avec un pointage de 1 à 0. Chez les garçons, le Frost de Québec a gagné son premier match 1 à 0 contre les Bruno Axemen de Saskatchewan.

La cérémonie d'ouverture aura lieu à 20 h et sera précédée par le match opposant l'équipe hôte Miss-T à l'équipe championne de l'an dernier, T-Miss du Témiscouata au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup dès 19 h. La rencontre suivante sera à 20 h 30, avec le Blitz du Témiscouata qui tentera de battre l'équipe championne de l'an dernier, le Sting (Ontario), dans la catégorie juvénile masculine.

Du côté féminin, la finale aura lieu le samedi 6 avril à 13 h 10. Suivra ensuite la finale masculine vers 14 h 15, toujours au Centre Premier Tech.

