Hausse du financement pour les Jeux du Québec : Rivière-du-Loup en profitera

L'organisation de la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup en 2021 bénéficiera de la nouvelle formule de financement du Programme des Jeux du Québec, une aide financière de près de 10 M$ par édition, annoncé par le gouvernement du Québec le 15 mars.

Bien qu’elle soit très appréciée, l’annonce n’a cependant pas été une grande surprise pour la directrice générale du comité organisateur louperivois, Karine Malenfant. On comprend qu’une bonification avait déjà été présentée officieusement pour que les organisations dont l’événement approche puissent préparer leur budget en conséquence.

«Nous étions déjà préparés à une telle nouvelle et nous en sommes évidemment très heureux», a-t-elle admis. «Cet argent va grandement faciliter notre travail et il va enlever beaucoup de pression au milieu.»

Concrètement, les sommes actuellement accordées aux divers organismes engagés dans le programme des Jeux seront augmentées de près de 2 millions de dollars. Un peu plus de 4,6 millions de dollars seront donc partagés entre SPORTSQUÉBEC (1 525 000 $), les unités régionales de loisir et de sport (1 722 000 $), responsables des délégations et des Jeux régionaux, et les comités organisateurs de chaque édition (1 400 000 $).

Selon Mme Malenfant, cette nouvelle aide financière permettra notamment à l’organisation locale d’acheter, au lieu de louer, de l’équipement pour les compétitions. Du matériel qui pourra être conservé par les clubs sportifs locaux ultérieurement. «On peut penser à un chronomètre, par exemple», a-t-elle imagé.

INFRASTRUCTURES

De plus, d’après la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, 5 millions de dollars pourront désormais être alloués pour chaque édition des Jeux du Québec dans le but de permettre le financement des infrastructures nécessaires à leur tenue. À Rivière-du-Loup, cette somme sera vraisemblablement utilisée pour le projet de glace olympique au Stade de la Cité des Jeunes.

Par ces nouvelles mesures, le gouvernement du Québec souhaite assurer la pérennité et la vitalité du Programme des Jeux du Québec en accroissant la possibilité pour les municipalités d'accueillir les compétitions.