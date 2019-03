Zachary Émond bat un record de la LHJMQ

La saison exceptionnelle du gardien de but Zachary Émond se poursuit. En signant une 24e victoire consécutive en temps régulier avec les Huskies de Rouyn-Noranda, un gain de 3 à 2 contre Sherbrooke le 9 mars, l’athlète de Saint-Cyprien a écrit son nom dans le livre des records de la LHJMQ.

Avec une belle prestation de 36 arrêts, l’espoir des Sharks de San Jose a ainsi battu une marque vieille de 14 ans. En fait, Cédrick Desjardins de l’Océanic de Rimouski avait réalisé une séquence de 23 victoires consécutives en 2004-2005. Même chose pour Maxime Ouellet, des Remparts de Québec, en 1998-1999.

«C’est certain que c’est spécial. Je vois ça comme une récompense de mon travail», a partagé le gardien, lui qui a appris la belle nouvelle après le match. «Je n'étais pas au courant de ce record. Évidemment, je ne joue pas pour ce genre de choses, mais bien pour faire gagner l’équipe. Quand tu travailles fort, de belles choses arrivent. J’en dois aussi beaucoup à mes coéquipiers, mon entraîneur de gardien Dany Sabourin et au système de jeu qu’amène l’entraîneur.»

À sa 2e saison complète à Rouyn-Noranda, force est de constater qu'Émond accumule les performances fantastiques. Il trône d’ailleurs toujours au sommet des classements des meilleures moyennes de buts alloués (1,80) et du meilleur pourcentage d'arrêts (0,930). Il possède une fiche de 23 victoires et un seul revers en fusillade.

Nul doute qu’il forme, avec son coéquipier Samuel Harvey, l’un des meilleurs duos de gardien de but junior au pays. «C'est important pour nous [l'équipe] d’y aller un match à la fois. J’ai toujours dit qu’il faut vivre dans le moment présent et vivre un jour à la fois et ça s’applique très bien cette saison», a-t-il complété.

RECORDS

L'année 2018-2019 pourrait être celle de tous les records pour le jeune homme, lui qui n’est qu’à un seul blanchissage d’égaliser le record de la LHJMQ de 7. Un record détenu par Nick Sanza, Roberto Luongo, Adam Russo et Kevin Poulin.

En janvier, il est aussi devenu le gardien ayant récolté le plus de blanchissage en une saison dans l'histoire de la franchise des Huskies de Rouyn-Noranda. Il était également devant le filet de l’équipe lorsque les Huskies ont égalisé le record du plus grand nombre de victoires consécutives dans l’histoire de la LHJMQ, plus tôt cette semaine.